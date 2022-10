Scontro fatale con una Panda: mamma Sabrina è morta sul colpo

Si chiamava Sabrina Bolognini e quando ha urtato la Fiat Panda davanti a sè, lo scontro è stato fatale. Per lei non c’è stato nulla da fare.

Uno scontro fatale per una motociclista, ieri pomeriggio, lungo le strade della Metaurense. Si è trattato di un incidente che ha coinvolto una moto, modello KTM 390, e una Fiat Panda.

Si tratta di un incidente che ha visto coinvolta Sabrina Bolognini, mamma di 51 anni che in sella alla sua moto ha tentato di sorpassare l’automobile. Il fatto è accaduto nel rettilineo compreso tra le contrade di Ca’ Lagostina e San Silvestro nelle Marche. La donna, secondo quanto si apprende dalle ricostruzioni, sarebbe morta sul colpo.

Un impatto troppo forte sulla fiancata: Sabrina è volata in un campo e ha perso la vita

La dinamica avrebbe coinvolto un’ utilitaria che percorreva la stessa strada. Forse dovuto dall’impatto con la fiancata sinistra, la motocicletta di Sabrina avrebbe fatto uno sbalzo facendola precipitare in un campo.

La donna sarebbe quindi piombata sull’asfalto morendo sul colpo. Sabrina Bolognini era sposata, aveva 51 anni ed era la titolare di un bar, all’interno dell’area di servizio del distributore di metano di Bivio Borzaga, a Fermignano, in provincia di Pesaro Urbino.

Si tratterebbe di una Fiat Panda il veicolo coinvolto nell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, la Fiat Panda, di colore bianco, era diretta ad Urbania. Secondo quanto riporta Leggo, l’automobile avrebbe messo la freccia per svoltare a sinistra e immettersi in una strada laterale. Un cambio di corsia improvviso che avrebbe messo in difficoltà Sabrina.

Schianto mortale sulla sua amata moto: la dinamica dell’incidente

Secondo quanto ricostruito, l’impatto quindi del veicolo a due ruote sarebbe stato di grande entità e Sabrina sarebbe sbalzata dalla sella volando in un campo e battendo la testa contro l’asfalto.

La morte sul colpo è stata dichiarata dai soccorsi intervenuti sul luogo dell’incidente. La moto avrebbe urtato contro la fiancata sinistra del veicolo e forse Sabrina non si sarebbe accorta o non è stata in grado di frenare e salvarsi la vita.

