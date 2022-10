“Uomini e Donne”, l’ultimo messaggio social di Manuel Vallicella spezza il cuore: “Si può dire tanto…”

Letto a distanza di qualche settimana dalla tragica morte del 35enne, il suo ultimo post Instagram gela il sangue. Incredibile quello che è successo.

La notizia trapelata alle prime ore del 21 settembre scorso sulla rete ha davvero sconvolto tutti quelli che lo conoscevano.

Manuel Valliccella si è tolto la vita all’interno della sua casa, la notizia è arrivata secca direttamente dai profili degli amici, il deejay Enrico Ciriaci e il blogger Andrea Venza.

“Si è spento Manuel Vallicella, ex tronista dal cuore d’oro…(…)”, si leggeva nel messaggio di Ciriaci. Proprio quest’ultimo ha anche spiegato che l’ex tronista di Canale 5 soffriva di depressione dopo la morte della madre, confessione smentita però poco dopo dal fratello di Manuel, Cristian.

Manuel Vallicella, quell’addio doloroso a mamma Marta

Il fratello Cristian ci ha tenuto a far sapere che moltissime delle cose che sono state dette sul contro di Manuel non erano vere.

Il suo messaggio è arrivato dritto al punto: “(…) Non voglio perdere tempo a spiegare cose false da persone estranee. Proprio per rispetto, per favore. Se non sapete… Fate come mio fratello, parlate di meno!”.

La verità dietro il gesto estremo non si saprà mai. Lui che era stato ex corteggiatore di Ludovica Valli nel 2016 e poi pochi mesi dopo lui stesso tronista ritirato però dal programma per via di un forte disagio personale e per proseguire il suo lavoro come tatuatore.

Si poteva evitare? Occhi puntati sulla tragedia di Manuel

Quel che è certo è che soffriva molto da quando la madre lo aveva lasciato nel 2019, lei che era la sua ancora e la sua stella polare.

Parlava poco Manuel perché non voleva svelarsi troppo con le sue preoccupazioni e le sue insicurezze. Leggendo però solo qualche settimana dopo l’accaduto l’ultimo messaggio social pubblicato, la mente porta a pensare che forse, osservando meglio i suoi occhi tristi, qualcosa si poteva fare.

Si può dire tanto senza dire niente ….🖤

Si poteva evitare l’accaduto? Sono in moltissimi a pensare che, ancora una volta, qualcuno è stato lasciato solo senza possibilità di redenzione e conforto. La storia di Marco Bellavia al “GF” dovrebbe esserci da monito, ancora una volta.

