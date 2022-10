Chanel Totti si è lasciata andare sui social con una frecciatina tagliante che non è passata inosservata. Clamoroso colpo di scena, cosa sta succedendo: coinvolto il padre Francesco e la sua nuova fiamma.

Da mesi il caso Totti e Ilary Blasi è al centro delle cronache rosa. Da quando i due hanno annunciato la scorsa estate – con una nota stampa congiunta – il divorzio, il gossip è stato inarrestabile.

Ad alimentarlo la presenza di Noemi Bocchi, flowerdesign nella vita, nuova fiamma di Francesco. Oltre alla nuova storia, nel mirino l’andamento nelle pratiche del divorzio. Tutto, infatti, si è rallentato con la pausa estiva, ma ora gli avvocati della conduttrice e dell’ex calciatore sono al lavoro per trovare un punto d’incontro, nell’obiettivo di tutelare quanto più possibile i figli della coppia. Dal loro matrimonio sono nati Chanel, Isabel e Christian che stanno attraverso un periodo molto duro a seguito dell’addio dei genitori.

In particolare un retroscena che coinvolge Chanel non è passato inosservato: tutto è accaduto durante una diretta dal sul account Tik Tok in cui si è lasciata andare con una stoccata tagliente.

Chanel Totti, si lascia andare sui social: stoccata tagliente

Seguitissima su Tik Tok, Chanel condivide contenuti in cui mostra tutta la sua bellezza e attimi con le sue amiche. Di recente è andata live, richiamando i suoi innumerevoli follower.

Al suo fianco un’amica di cui si è presa cura, lisciandole i capelli con la piastra. Mentre si diletta nelle vesti di parrucchiera, ha parlato del più e del meno con la sua community, rivelando anche le sue preferenze in fatto di ragazzi. I suoi gusti sono ben chiari: per Chanel sarebbero irresistibile i ragazzi non troppo alti, robusti e dagli occhi scuri.

“Che posso fare sono gusti”, commenta la figlia di Ilary. Poi la stoccata che ha catalizzato i riflettori.

Chanel Totti frecciatina contro la fiamma del padre

Durante la sua live su Tik Tok, Chanel si è lasciata andare, svelando aspetti molto personali, tanto da finire sotto l’occhio del ciclone mediatico.

In particolare una frase sembra colpire la nuova fiamma del padre, Noemi Bocchi.

le bionde vincono mille a zero

Le parole di Chanel interpretate da molti come una difesa per lei e la madre (sempre più bionde) e una stoccata per la Bocchi, i cui capelli sono di un biondo più scuro, tendente al dorato.

