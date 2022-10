Elisabetta Canalis, quel tocco di niente è magia. L’ex velina fa sognare: “Mi infiammi l’anima” FOTO

SELVAGGIA LUCARELLI SI SCAGLIA CONTRO ILARY BLASI. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE

L’ex velina di Striscia la Notizia, tg satirico in onda in prima serata su Canale 5, lascia il mondo del web senza parole. Grazie alla sua foto, scattata anche fugacemente, movimenta la domenica ai fan che altro non possono se non bearsi di tanta bellezza.

Un particolare non è passato inosservato, vestita di niente fa girare la testa ai follower che su Instagram sono 3.3 milioni. Elisabetta mostra la sua vita a 360°, ama tenere al corrente i suoi amici virtuali tramite storie Ig, scatti mozzafiato, video divertenti, insomma, la showgirl è un libro aperto.

Dopo il grande successo italiano è volata a Los Angeles, ha sposato il chirurgo Brian Perri nel 2014, ed è diventata mamma di una bellissima bambina, la piccola Skyler Eva Perri, che oggi ha 7 anni.

Nonostante il distacco con l’Italia, Elisabetta regala sempre piacevoli emozioni!

Elisabetta lascia il web senza parole, si vede tutto: spettacolo!

Un momento decisamente intimo per i fan della bellissima Elisabetta Canalis che posta una carrellata di foto scattate anche di sfuggita, la prima in particolare ha colpito tutti, la showgirl sotto al top non indossa nulla e la fantasia inizia a volare.

Forme senza dubbio perfette si delineano sotto il tessuto bianco semi aderente, appoggiata in un bagno americano, con i capelli leggermente arruffati e senza un filo di trucco, l’ex velina è bella da far paura.

I commenti non si contano, le emoticon con fiamme ardenti, si delineano tra le fila di approvazioni: “Im infiammi l’anima”, scrive qualcuno, “Ti prego non puoi farci questo”, risponde qualche altro.

Un mix di emozioni che fermano il tempo in quel bagno, un miscuglio di sensazioni che evocano dolci pensieri, è una domenica speciale per tutti grazie ad Elisabetta che incanta il web con il suo fascino malizioso che sfoggia in totale sicurezza.