“Domenica In”, Mara Venier evita il peggio, volano le minacce: “Ti uccid*”. Rissa sfiorata in diretta tv

SELVAGGIA LUCARELLI SI SCAGLIA CONTRO ILARY BLASI. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE

Una scena da film, è stata sfiorata una rissa in diretta televisiva. Il pubblico è allibito, non sa se i protagonisti stiano scherzando o meno, dopo pochi minuti volano le minacce, sono momenti di panico.

Mara Venier cerca di sedare la lite verbale ma gli animi sono troppo accesi, gli ospiti non sanno se intervenire o meno, c’è mancato veramente poco.

Ma cosa succede negli studi Rai?

Una lite nel bel mezzo della trasmissione, un momento di panico, i protagonisti di questa incresciosa vicenda sono Er Mutanda e Pappalardo, gli studi Rai sono stati protagonisti di un momento davvero incredibile. Nel video Mara Venier è visibilmente spaesata ma riesce a tenere testa, tira per la giacca Er Mutanda che vorrebbe staccare letteralmente la testa a Pappalardo.

Oggi vogliamo sbloccarvi un ricordo, era il 22 gennaio del 2006, Zia Mara era in diretta a Domenica In e tutto procedeva come al solito, fino a quando si innesca una lite furibonda tra Er Mutanda (Antonio Zequila) ed il cantante Adriano Pappalardo.

Secondo l’attore (Er Mutanda) che recitò anche con Franco Zeffirelli, e del quale oggi si sono perse le tracce, il cantante di “Ricominciamo”, ha offeso pesantemente sua madre, insultandola con aggettivi poco carini nei camerini dello studio televisivo, durate la diretta questo aspetto sarebbe venuto fuori e la situazione degenera improvvisamente.

Questa fu la prima tele-rissa che ha suscitato parecchio scalpore, senza dubbio lo share salì alle stelle così come potrebbe riconfermarsi in un possibile incontro tra i due dopo più di 15 anni.

Storiche furono le parole di Er Mutanda: “Allora, io dico una cosa: finché io e te litighiamo, va bene su tutto. Non ti permettere assolutamente di nominare mia madre. Non ti permettere mai più, mai più. Mai più!”, quel Mai più urlato a squarciagola è stato iconico per doversi anni.

Voi ricordavate questo aneddoto? In caso contrario potete visionare il video per poter rivivere quel momento.