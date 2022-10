“Un viso disegnato” Flora Canto, primo piano pazzesco: una dea – FOTO

Flora Canto sorprende i fan con uno scatto mozzafiato: c’è un dettaglio che non passa inosservato e lascia tutti a bocca aperta

Di una bellezza senza tempo, Flora Canto conquista i fan con uno scatto pazzesco che in pochissimo tempo è diventato virale. Da poco moglie di Brignano, la conduttrice si è fatta conoscere dal pubblico italiano per il talento e la semplicità che la contraddistinguono ed oggi è molto amata e seguita sui social dove vanta di più di quattrocentomila follower.

Solare, intraprendente e sempre pronta a mettersi in gioco, ecco cosa ha attirato l’attenzione dei fan nell’ultima foto condivisa.

Flora Canto e Enrico Brignano, un matrimonio da favola

Agosto è stato un mese importante per Flora Canto e Enrico Brignano che hanno coronato il loro sogno: sono diventati moglie e marito. Sui social, entrambi non hanno potuto fare a meno di condividere i momenti più belli con i loro fan che li supportano e sostengono da anni.

Tutto è stato organizzato nei minimi dettagli, la conduttrice ha scelto due abiti strepitosi, uno per la cerimonia e l’altro per la festa e il taglio della torta. L’emozione e l’amore sono stati i veri protagonisti dell’evento e i follower lo hanno potuto notare attraverso gli occhi dei festeggiati, che hanno commosso i presenti e chi li ha seguiti da lontano. Ora, sono ufficialmente una famiglia con due bambini meravigliosi e tanti progetti da realizzare insieme.

Flora Canto, nell’ultimo post è un incanto

Occhi da cerbiatto, sguardo intenso e sensualità a non finire. Così Flora Canto si mostra nell’ultima foto sui social che ha conquistato in pochissimo tempo una miriade di like e commenti.

I capelli sono raccolti in un’acconciatura semplice e il trucco è quasi inesistente, proprio per rimarcare il fatto che la semplicità è per la presentatrice l’unica arma vincente. Tra i tanti messaggi lasciati dai follower, qualcuno ha scritto

Che donna favolosa un viso disegnato dal più talentuoso degli angeli

Poi ancora

Sempre più bella e sempre naturale

Qualcun altro ha aggiunto

SEI BELLISSIMA IN QUALSIASI MODO

Insomma, ancora una volta Flora Canto ha lasciato il segno ed ora il pubblico non vede l’ora di rivederla in televisione alle prese di qualche programma o a fianco del marito nel prossimo tour di spettacoli a teatro.

