Francesco Totti reagisce male contro le sorelle di Ilary: il gesto eclatante

L’ex capitano giallorosso è ancora una volta nell’occhio del ciclone per un gesto che ha scatenato le polemiche. Ecco cosa è successo.

Sono lontani i tempi in cui Francesco Totti e Ilary Blasi formavano una delle coppie più amate e apprezzate del mondo dello spettacolo. Si sono conosciuti giovanissimi e subito innamorati: lui uno dei calciatori più forti del mondo del calcio, lei letterina di ”Passaparola”, trasmissione in voga nei primi anni 2000.

Belli e famosi hanno subito messo su famiglia sposandosi e dando alla luce i loro tre figli Cristian, Chanel e Isabel.

Con il tempo lui ha proseguito la sua carriera nella Roma confermandosi uno dei calciatori più forti nella storia del calcio, lei diventando una conduttrice di successo. Soprannominati i nuovi Raimondo Vianello e Sandra Mondaini per il loro modo di fare e per quell’amore genuino che li contraddistingueva.

Purtroppo, però, dopo quasi 20 anni d’amore quella favola è finita nel peggiore dei modi.

La battaglia legale tra Totti e Ilary

Non solo Totti e Ilary hanno annunciato la loro separazione ma si sono fatti battaglia sui giornali e in tribunale accusandosi di tradimenti reciproci e addirittura furti di orologi.

Dunque, una vera e propria guerra insperata per una coppia storica come la loro che per anni è risultata innamoratissima e inseparabile. L’ultima accusa circolata sui giornali (prontamente smentita dall’avvocato della Blasi) è stata inerente agli alimenti che Ilary aveva chiesto al suo ex marito: 20 mila euro al mese solo per se stessa e 17.500 euro al mese per i tre figli Cristian, Chanel e Isabel. In tutto, 37.500 euro al mese.

Francesco Totti contro le sorelle di Ilary: cosa è successo?

In queste ore non si parla d’altro che di quello che sta succedendo sui social tra Totti e la famiglia di Ilary Blasi.

Francesco Totti, infatti, avrebbe smesso di seguire su Instagram le sorelle di Ilary: Melory e Silvia. Non solo loro, ma anche i rispettivi mariti Ivan e Tiziano.

Una scelta inaspettata questa, visto e considerato che Silvia fino a poco tempo fa gestiva la comunicazione dell’ex calciatore mentre il cognato lavorava in una delle società di Totti.

