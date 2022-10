Lavastoviglie, usata in un questo modo dimezza la bolletta: si risparmiano molti soldi

Se si pensa che la lavastoviglie consumi in modo smisurato, in realtà tutto sta nel modo in cui la si usa. Ecco come fare per risparmiare, arrivando persino a dimezzare la bolletta.

Elettrodomestico immancabile in cucina, la lavastoviglie rivoluziona la vita. Dai piatti pulitissimi, alla tempo risparmiato piuttosto che lavare a mano le stoviglie, i suoi pregi sono innumerevoli, tanto che è presente in quasi tutte le case.

Tuttavia ha un solo, ma grande, difetto: il massiccio consumo energetico. Come qualsiasi elettrodomestico ha un suo peso sulla bolletta e in questo periodo in cui non si sente che parlare di rincari e risparmio, questa criticità getta molti nell’ansia.

Se si pensa che si consumi troppo usando la lavastoviglie e che la soluzione sia lavare i piatti a mano, si fa un errore in quanto tutto sta nel modo in cui la si usa. Ecco come fare per dimezzare la bolletta.

Lavastoviglie: usala così, risparmi un sacco

Per risparmiare ed evitare gli sprechi, è bene utilizzare la lavastoviglie in uno specifico modo con cui avere subito risultati immediati.

Il modo in questione riguarda l’orario in cui si usa questo elettrodomestico. Per capire quale sia il migliore per risparmiare è opportuno conoscere le differenze tra le diverse fasce. Per un totale di tre, la prima è la F1 che va dalle 8 alle 19, dal lunedì al venerdì ed è contraddistinta dal prezzo più alto della corrente.

La seconda, F2, va dalle 19 alle 9 del mattino, sempre dal lunedì al venerdì, e vede costi più economici. La terza, F3, coinvolge sabato, domenica e festivi e ha prezzi uguali alle F2.

Lavastoviglie cosa fare per dimezzare le bolletta

Per risparmiare sulla bolletta, usare la lavastoviglie in una specifica fascia oraria è rivoluzionario: si risparmieranno molti soldi.

Per dimezzare la bolletta bisogna azionare la lavastoviglie nelle fasce 2 e 3: quindi o dalle 19 di sera alle 9 del mattino o nei festivi. Altro accorgimento riguarda il programma utilizzato per lavare i piatti.

il programma più indicato è quello ecologico, meno forte

Questi piccoli accorgimenti faranno davvero la differenza portando a un notevole risparmio sulla bolletta che sarà persino dimezzata, facendo tirare un sospiro di sollievo.

SELVAGGIA LUCARELLI SI SCAGLIA CONTRO ILARY BLASI. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE