SELVAGGIA LUCARELLI SI SCAGLIA CONTRO ILARY BLASI. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE

Un caso che ha fatto discutere gli italiani in questa domenica di ottobre, ieri è iniziata una nuova edizione del programma Ballando con le Stelle, in onda su Rai 1 con al timore la ben nota padrona di casa Milly Carlucci ed il mitico Paolo Belli.

Lo show ormai è collaudato da anni, abbiamo assistito a lacrime, amori, litigi, cadute ma anche trionfi. Ieri sera è andato in onda uno spettacolo a dir poco disdicevole che non si addice alla linea editoriale di produzione, come sempre impeccabile, pacata che evita totalmente la tv spazzatura.

Selvaggia Lucarelli, lapidaria contro la Zanicchi

Tra i partecipanti di quest’anno c’è anche la ben nota Iva Zanicchi, donna ironica che non ha mai avuto peli sulla lingua, specie in televisione. La storia l’abbiamo letta un po’ tutti, ma alla scena hanno assistito milioni di telespettatori.

Durante le votazioni, dopo l’esibizione, la giornalista Selvaggia Lucarelli, attribuisce alla cantante e conduttrice televisiva, uno 0. Nel mentre Iva ha commentato nell’orecchio del suo maestro: “E’ una t***a”, il gergo volgare ha allibito tutti, mai nessuno (dei concorrenti) si era spinto tanto oltre con un giudice.

La risposta di Selvaggia Lucarelli, penna e lingua tagliente italiana, non tarda ad arrivare e commenta la vicenda con un lungo post su Facebook, conoscendo la giornalista non le ha mandate a dire alla Zanicchi che sappiamo essersi scusata per la figuraccia.

In molti hanno commentato lo sfogo della Lucarelli, sottolineando che in televisione e in uno show, adoperare determinate terminologie è alquanto squallido. Un commento però ha attirato l’attenzione della giornalista, quello di Michele Mansi che concorda con quanto scritto da Selvaggia, tra i due c’è uno scambio di battute ed alla fine, la giornalista afferma: “…ma devi vedere quando devono firmare contratti e chiedere il giusto cachet come sono giovani e lucide”.