Mara Venier mette in imbarazzo Gabriel Garko: “mi hai sbattuta su e giù”. Gelo a “Domenica In”

L’ingresso di Gabriel Garko a “Domenica In” non è passato inosservato: Mara Venier ha messo in imbarazzo il grande attore di fronte a tutti

Grande successo nella serata di ieri per l’esordio di “Ballando con le Stelle 2022”. Dopo ben diciassette edizioni, il dancing show di Rai 1 continua a radunare davanti alla televisione una folla numerosa di affezionatissimi.

Nella sfida auditel contro “Tu Sí Que Vales”, il programma di Milly Carlucci ha totalizzato il 24.3% di share contro il 25.9% della trasmissione di Maria De Filippi. Uno scontro tutto sommato alla pari tra le due regine della televisione italiana, che da anni proseguono nel darsi battaglia con grande sportività e rispetto.

Quest’oggi, domenica 9 ottobre, Mara Venier ha accolto nel suo talk show alcuni dei protagonisti dell’edizione corrente del dancing talent, non mancando di commentare quanto avvenuto ieri sera nel corso della diretta.

Il primo a fare il proprio ingresso nello studio di Rai 1 è stato l’attesissimo Gabriel Garko, che ormai da tre anni non metteva piede a “Domenica In”. La Venier, che non si è lasciata scappare l’occasione di stuzzicare l’ospite, lo ha messo in imbarazzo fin dai primi minuti.

“Domenica In”, le parole di Mara Venier pietrificano il pubblico: cala il gelo

Spazio ai protagonisti di “Ballando con le Stelle” durante la puntata odierna di “Domenica In”. Mara Venier, con gli ospiti arrivati direttamente dallo studio del dancing talent, ha voluto ripercorrere quanto andato in onda proprio ieri sera.

Riflettori puntati sullo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi, proseguito anche a distanza attraverso le piattaforme social. La concorrente, che ha apostrofato la giurata con termini tutt’altro che lusinghieri, si è scusata pubblicamente con lei solo nelle scorse ore.

Ciò nonostante, a monopolizzare le attenzioni dei telespettatori è stato proprio l’ingresso del celebre Gabriel Garko. Unanimemente considerato come il miglior concorrente dell’edizione 2022 di “Ballando”, l’attore è stato accolto da un boato di approvazione sollevatosi nello studio.

Fin da subito l’ospite è parso trovarsi perfettamente a proprio agio, tanto da scherzare animatamente con l’amica Mara Venier. “Sono tre anni che non mi vieni a trovare amore…” – lo ha punzecchiato dolcemente la conduttrice, a cui un irrefrenabile Gabriel ha risposto – “Hai ragione, ma perché hai tolto le poltrone? Erano comode“.

La padrona di casa, pur di accontentare l’ospite, ha lanciato un servizio dedicato a “Ballando” per dar tempo ai suoi operatori di portare le tanto reclamate poltrone in studio. Al loro arrivo, tuttavia, la Venier non è riuscita a trattenere una battuta delle sue, che ha fatto clamorosamente arrossire il suo ospite.

La conduttrice mette in imbarazzo Gabriel Garko: “mi avete sbattuta su e giù”

Irriverente e spontanea come suo solito, Mara Venier non è riuscita a trattenere una battuta delle sue nei confronti dell’amico e ospite Gabriel Garko. Dopo essersi accomodata nella poltrona da lui richiesta, la padrona di casa ha pensato bene di metterlo in imbarazzo di fronte a tutti.

“Prima Biagio antonacci, adesso tu… mi avete sbattuta su e giù! Io c’ho una certa età amori miei”.

Una Mara Venier in formissima, quella che ha accolto Gabriel Garko e gli altri concorrenti di “Ballando” nello studio di “Domenica In”. La conduttrice, che non si smentisce mai, ha dimostrato di essere una vera “leonessa” da palcoscenico, perfettamente in grado di reggere i ritmi della diretta.

SELVAGGIA LUCARELLI SI SCAGLIA CONTRO ILARY BLASI. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE