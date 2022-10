SELVAGGIA LUCARELLI SI SCAGLIA CONTRO ILARY BLASI. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE

Ancora una volta Michelle Hunziker non trattiene le lacrime, questa volta Aurora ha davvero esagerato. Le emozioni non finisco mai, da pochissimo abbiamo scoperto che la conduttrice diventerà nonna di un nipotino maschio, le immagini del baby shower hanno commosso il web.

Michelle, Eros ed Aurora, nonostante abbiano preso strade diverse, sono sempre molto uniti. A tal proposito è stato ripetuto diverse volte dalla stessa Aurora che la sua famiglia sgangherata è la cosa più bella che c’è.

La conduttrice ed il cantante si conoscono e si innamorano alla fine degli anni ’90, nasce Aurora, la loro unica figlia e poco dopo si sposano. La storia sembrava stesse andando a gonfie vele, Eros aveva già raggiunto la sua notorietà come cantautore, Michelle si stava addentrando nel mondo dello spettacolo, c’erano soldi, fama e tanta felicità.

Purtroppo la relazione è terminata nel 2009, diversi sono stati in questi anni i tira e molla ma la goccia che fece traboccare il vaso, fu una decisione presa dalla stessa conduttrice. In quel tempo si era avvicinata ad una setta satanica e preferì (per questa ragione) abbandonare la sua famiglia.

Aurora commuove mamma Michelle, ecco perché

Conosciamo Aurora come una ragazza piena di risorse, questa volta ha davvero esagerato visto che ha lasciato tutti, pubblico compreso, senza parole. Era il 2021 e Michelle stava conducendo All Together Now, sua figlia si presenta sul palco per un saluto ma all’improvviso un colpo di scena.

Decide di esibirsi con l’iconica Rita Pavone nel brano Aretha Franklin (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, il pubblico in delirio ha ballato tutto il tempo e Michelle non credeva ai suoi occhi.

Dopo mesi l’esibizione viene ancora ricordata con piacere, è stato un bel momento per la televisione italiana, due generazioni che cantano e ballano scatenate, è sempre una vittoria per la musica ma anche per la società.

Inutile dire che Aurora ha inorgoglito mamma Michelle e papà Eros, così scatenata non l’abbiamo mai vista, una vera padrona del palco.

Per rivivere quel momento puoi guardare il video linkato e condiviso sul profilo Instagram della stessa Aurora.