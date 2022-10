Tomaso Trussardi, perso di lei: la mostra al mondo intero, la FOTO manda i fan in tilt

La vita privata di Tomaso Trussardi è finita al centro del mirino per l’ennesima volta. Retroscena clamoroso: cosa sta succedendo.

39 anni di Bergamo, imprenditore del settore moda, Tomaso Trussardi è conosciuto non solo per la sua carriera e il suo fascino, ma anche per la sua lunga relazione con Michelle Hunziker.

Sua moglie per più di 10 anni, i due sono si sposati il 10 ottobre 2014 – per poi dare alla luce le figlie Sole e Celeste – formando per molto tempo una delle coppie più amate dello spettacolo: poi l’amaro addio nel gennaio 2022, capace di catalizzare il gossip per mesi.

Un addio sofferto che sembra essere determinato da incomprensioni insuperabili. Separatisi, Michelle ha frequentato per un periodo il chirurgo Giovanni Angiolini, ex gieffino, con cui è scoppiata la passione: una frequentazione durata tuttavia solo cinque mesi. Tra i due è già tutto finito. Emerge, intanto, un colpo di scena inaspettato sulla vita privata di Trussardi.

Tomaso Trussardi: perso di lei, clamoroso retroscena

Dopo che per mesi Michelle e Trussardi sono stati nel mirino mediatico, dopo tanto clamore, emerge un retroscena sconvolgente.

In queste settimane è stato ipotizzato un ritorno di fiamma tra i due ex: secondo alcune indiscrezioni Tomaso avrebbe passato una notte a casa della showgirl svizzera. Per alcuni ad aver determinato questo riavvicinamento la gravidanza di Aurora Ramazzotti che avrebbe portato la Hunziker, presto nonna per la prima volta, a vedere le cose da un’angolatura diversa, ragionando su come il vero amore sia indistruttibile.

Nessuna conferma è arrivata tuttavia dai diretti interessati: un’altra figura femminile sembra aver lasciato il segno nella vita dell’imprenditore.

Tomaso Trussardi: dolci momenti con lei

Quest’estate Trussardi è stato pizzicato in dolce compagnia e la cosa non è passata inosservata.

Il 39enne ha trascorso del tempo con l’imprenditrice Ruzwana Bashir e non sono mancate voci su una possibile liaison tra i due.

Tra indiscrezioni e rumors, una certezza nella vita di Tomaso c’è: le sue figlie. Un recente scatto condiviso dall’imprenditore al fianco della figlia Celeste ne è la prova. I fan si sono sciolti nell’immediato alla vista della tenera visione.

meravigliosi

È solo uno dei tanti commenti di apprezzamento al post che ha scatenato subito un tripudio di cuori e complimenti.

