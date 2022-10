SELVAGGIA LUCARELLI SI SCAGLIA CONTRO ILARY BLASI. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE

Top of the Pops, era un programma di genere musicale nella versione italiana rispetto all’omonimo programma britannico. E’ andato in onda per quattro stagione su Ra2 mentre su Italia 1 per altre tre, dal 2000 al 2011.

Il debutto ufficiale si ebbe su Rai 2, era trasmesso il sabato pomeriggio ed almeno per le prime edizioni, teneva incollati al televisione milioni di telespettatori soprattutto giovani. Con il tempo, soprattutto quando veniva trasmesso su Italia 1, non ebbe i risultati desiderati, gli ascolti erano sempre più bassi, così si decise di chiudere e di sostituire il suddetto show con CD: Live.

Entrambi i programmi erano simili, i cantanti famosi ma anche quelli emergenti, cantavano i loro singoli del momento riscuotendo notevole successo. Ad ogni modo, anche se con scarsi risultati, è stato un progetto sul quale in molti hanno puntato e che per soli pochi anni ha dato i risultati sperati.

Ecco chi è la conduttrice più chiacchierata del momento

Durante le varie stagioni si sono succeduti diversi conduttori, tra questi, ricordiamo nell’edizione del 2003, la discintissima Ilary Blasi, reduce dai rumors dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti accompagnato attualmente da Noemi Bocchi.

Anche in quell’occasione, Ilary fu magistrale, era all’inizio della sua florida carriera e sapeva già il fatto suo su un palco con un microfono in mano. Senza ombra di dubbio, Top of the Pops è stato un’ottima scuola per la conduttrice che ora è al timone di programmi di assoluto successo nazionale che durano nel tempo.

Ricordiamo inoltre che la stessa Ilary ha esordito come letterina nel programma televisivo “Passa Parola“, con Gerry Scotti. in quell’occasione conobbe la sua collega, poi amica, Silvia Toffanin, conduttrice di Verissimo in onda su Canale 5.

Le due donne si vogliono molto bene, dopo anni la loro amicizia è maturata, il bene è diventato più profondo così come il loro legame.