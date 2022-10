Una coppia consolidata negli anni: lui è morto a distanza di poche ore dal decesso di lei, ricoverata in ospedale da settimane. Ecco come è andata.

Una vita insieme e uniti fino alla morte. E’ la storia di una coppia di coniugi, morti a distanza di poche ore l’uno dall’altro. Si tratta di un’amore che va oltre i confini e la malattia e che, a volte, sorprende per la sincronia.

Pietro e Rita sono morti quasi all’unisono. La compagna di una vita, Rita Frillici, residente nella Frazione di Morano Osteria a Gualdo Tadino, in Umbria sarebbe scomparsa qualche ora prima che il marito, Pietro Coccia, sarebbe morto per un infarto.

Una morte agonizzante, il cuore di Pietro si è fermato quando lo ha saputo

La donna era rimasta gravemente ferita in un’incidente d’auto avvenuto nel mese di settembre. Ricoverata, le sue condizioni non sembravano migliorare. Una lotta continua tra la vita e la morte.

Pietro, 65 anni, è rimasto ad aspettarla a casa, mentre la donna era ricoverata all’Ospedale di Terni. Tre settimane di lunga agonia in cui Rita ha lottato con la vita per tornare a casa da suo marito. Ma non ce l’ha fatta. Un dolore profondo che ha scosso Pietro nel profondo fino a quando, ieri mattina è morto improvvisamente.

Il suo cuore non ha retto la notizia della scomparsa di Rita e probabilmente è morto per un infarto. Così, la coppia si ricongiunge nella morte a distanza di poche ore dal decesso di lei, avvenuto in ospedale.

Il figlio, proprietario di un’impresa funebre, non voleva credere alla notizia

Il figlio della coppia che detiene insieme al padre un’impresa funebre, è quindi andato a Terni per recuperare la salma della madre. Pietro, in quei momenti, è rimasto a casa.

E’ proprio in quegli istanti che il cuore di Pietro ha smesso di battere, è caduto a terra ed è morto improvvisamente.

Inutili i tentativi di salvare la vita di Pietro: per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il figlio è davvero rimasto senza parole per la perdita di entrambe i genitori.

