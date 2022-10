Uomini e Donne, scatta il bacio tra i due ex. Studio in rivolta, rissa sfiorata tra le dame!

“Uomini e Donne”, scatta il bacio tra i due ex: lo studio intero è contro di loro, non era mai successo nella storia del programma!

Le anticipazioni di “Uomini e Donne” di sabato 8 ottobre dipingono uno scenario a cui il pubblico, in tanti anni di messa in onda, aveva raramente avuto occasione di assistere.

I protagonisti dell’ennesimo colpo di scena in studio sono stati, ancora una volta, i quattro membri più discussi del parterre: Ida Platano, Riccardo Guarnieri, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza.

Se Ida ha avuto una lunga storia d’amore con Guarnieri ed ha anche frequentato, per un breve periodo, il partenopeo Alessandro, per Roberta la situazione non appare essere poi così distante. Ma cosa è successo durante l’ultima registrazione del dating show? Qualcosa che va ben oltre le vostre aspettative!

“Uomini e Donne”, Ida e Roberta di nuovo ai ferri corti: rissa sfiorata in studio

Ancora una volta, gli equilibri precari tra dame e cavalieri del parterre sembrano essere clamorosamente saltati. Ida Platano, che ha ripreso a frequentare Alessandro Vicinanza, è arrivata allo scontro diretto con la rivale Roberta.

Pare che quest’ultima, stando alle anticipazioni di “Isa e Chia“, si sia messa in mezzo proprio mentre la bresciana si trovava al centro studio per fare un’osservazione su Vicinanza.

Osservazione tutt’altro che gradita alla Platano, che avrebbe iniziato a battibeccare con la Di Padua fino al livello di avvicinarla e di sfiorare il viso con il suo. Sembra proprio che, tra le due dame, non ci sia alcuna possibilità di una riappacificazione.

La lite tra Roberta e Ida, tuttavia, non è stato l’unico colpo di scena della registrazione. Maria De Filippi, dopo questo movimentato siparietto, ha infatti annunciato il clamoroso “ritorno di fiamma” tra due ex storici del programma.

Scatta il bacio tra Roberta e Riccardo: studio in rivolta

Le anticipazioni di “Isa e Chia” riferiscono di un fatto che non ha precedenti nella storia di “Uomini e Donne”. Roberta e Riccardo, che parecchio tempo fa lasciarono lo studio insieme, avrebbero deciso di concedersi un’uscita dopo un anno e mezzo di lontananza.

A quanto pare, tra i due sarebbe scattato un bacio passionale proprio durante l’esterna.

Si tratta, tuttavia, di un bacio destinato a non avere alcun seguito, come dichiarato dal cavaliere e dalla dama. La reazione dello studio, a fronte della notizia, si sarebbe rivelata a dir poco furiosa.

Gli opinionisti non avrebbero esitato a scagliarsi contro i due ex e a sottolinearne l’incoerenza. Tina Cipollari, in modo particolare, se la sarebbe presa aspramente con la dama di Cassino. Non resta che attendere la messa in onda per scoprire gli sviluppi di questa assurda vicenda!

