X Factor, Rkomi a muso duro contro Fedez: “non la penso come te”. Prime rivalità tra i giudici

X Factor, il tempo del gioco di squadra è finito! Emergono le prime divergenze tra i giudici Fedez e Rkomi: i dettagli

Il tempo del gioco di squadra è ufficialmente finito. Con il passaggio dalla fase delle Audition a quella dei Bootcamp, i giudici hanno finalmente cominciato ad operare in totale autonomia.

Ciascuno di loro, da questo preciso momento del percorso in avanti, lavorerà senza aver più la possibilità di consultarsi con gli altri. Quale dovrà essere l’obiettivo primario dei quattro coach? Ovviamente, quello di portare quanti più concorrenti possibili alla fase dei Live.

Durante la puntata di “X Factor” in onda giovedì 6 ottobre, il pubblico ha avuto la possibilità di assistere ai Bootcamp di Rkomi e Fedez. Tra i due giudici, pur in via indiretta, sembrerebbero già essere emerse le prime rivalità.

“X Factor”, al via la fase dei Bootcamp: prime rivalità tra Rkomi e Fedez

La puntata di “X Factor” in onda giovedì ha inaugurato i Bootcamp di questa edizione 2022. I primi ad effettuare una consistente scrematura dei propri roster sono stati i giudici Rkomi e Fedez.

Chiamati a selezionare solamente sei dei dodici talenti presenti in entrambi i team, sia Rkomi che Fedez sono andati incontro a difficoltà non indifferenti. Promuovere determinati artisti e rifiutarne degli altri si è rivelata una sfida ben più ardua del previsto.

Proprio durante il turno di Fedez, in aggiunta, sono emerse le prime divergenze tra il marito di Chiara Ferragni e il cantante di “Insuperabile“. Una frase pronunciata dal rapper, in modo particolare, non ha trovato il supporto del collega.

Rkomi in disaccordo con Fedez: “io la penso diversamente”. I dettagli della puntata

Fedez, nell’ascoltare per la seconda volta i potenziali membri della sua squadra, non è parso avere alcun dubbio. “In questa fase sono molto più aiutato dalle cover” ha sentenziato il giudice, terrorizzando tutti coloro che ai Bootcamp avevano deciso di presentare un inedito.

Una scelta che, tuttavia, non ha trovato il supporto del collega Rkomi, che aveva terminato la sua scrematura solamente pochi minuti prima. Parlando con Dargen D’Amico e Ambra Angiolini, il cantante di “Insuperabile” si è espresso così:

“non la penso come lui. io sono molto più aiutato dagli inediti, mi permettono di scavare nel profondo”.

Prime divergenze, dunque, tra gli amatissimi giudici di “X Factor”, che non potrebbero essere più diversi l’uno dall’altro. Se questi sono i presupposti, l’edizione 2022 non mancherà di regalarci emozioni e scontri a dir poco scoppiettanti.

SELVAGGIA LUCARELLI SI SCAGLIA CONTRO ILARY BLASI. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE