Arisa sgancia il videoclip dell’ultimo singolo e su Instagram scoppia il finimondo: è ancora un condensato di bellezza e sensualità

Dopo diverse parentesi, tra ballo, gossip e altro, Arisa è tornata alla sua passione primaria, il canto. È stata un’estate in musica per la cantante lucana che si è esibita in giro per l’Italia con una serie di concerti e dopo diversi mesi di silenzio dal punto di vista discografico è tornata anche con una nuova produzione.

Si chiama “Tu mi perdición”, il suo ultimo singolo che la vede cantare per la prima volta in spagnolo, nato in questa lingua e rimasto così nella sua originalità come la stessa artista ha spiegato. Una nuova evoluzione dunque per Arisa che da sempre è impegnata in una ricerca musicale ma anche interiore. Ora per lei un’altra bella novità.

Inconveniente sul palco: il video fa il giro del web

E anche se l’estate è finita, Arisa è ancora in giro con la sua musica. Solo qualche sera fa è stata a Gravina di Puglia per un magnifico spettacolo, peccato però che alla fine della serata si è consumato sul palco un teatrino ripreso e finito diritto sui social.

Un battibecco tra l’artista ed il sindaco della cittadina pugliese che ha attaccato Arisa per non aver ringraziato gli organizzatori della serata, la festa patronale di Gravina. “Li ho ringraziati o no?!” l’esternazione della cantante. Il primo cittadino non ci ha pensato due volte e ha sottolineato “Io sì, tu no” e gli animi si sono accesi.

Arisa, abito bagnato e forme in vista: la FOTO

Arisa è maestra di seduzione e sensualità e si è superata ancora una volta. Lo ha fatto mostrando a tutti alcuni frame del videoclip del suo ultimo singolo “Tu mi perdición”. Tre scatti che la vedono immortalata come una dea che esce tra le acque.

“Lasciati vivere, respira forte..”

Ha scritto in accoppiamento alle foto. Un abito azzurro, lunghissimo, tra le acque e le rocce di un mare magnifico, anche se non ci dice quale sia, e poi un primo piano bollente nel quale l’abito è incollato addosso e si vede come sotto non ci sia nulla.

La cantante offre ai suoi fan le bellezze che la natura le ha donato e ancora una volta il web va in tilt. Instagram collassa ed i fan le tributano i complimenti più diversi. “Che bomba” si legge tra i tanti.

SELVAGGIA LUCARELLI SI SCAGLIA CONTRO ILARY BLASI. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE