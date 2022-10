Fate attenzione a tutto ciò che si appoggia sulla vostra macchina e se vi capita di vedere qualcosa di strano non esitate a chiamare i carabinieri

Presi dalla fretta spesso non facciamo caso a dove parcheggiamo la macchina e può capitare di ritrovare delle brutte sorprese. Invece, bisogna sempre fare attenzione e notare se c’è qualcosa di strano.

Se trovate una moneta nella portiera della vostra auto, non esitate a contattare i carabinieri, potrebbe succedere un episodio da non sottovalutare: ecco di cosa si tratta.

Il trucco della moneta: controllare sempre la macchina

Avete mai sentito parlare del trucco della moneta? Si tratta di un gioco messo in pratica dai ladri per aprire la macchina. È un modo per rubare senza che il proprietario si accorga.

La moneta fa sì che la maniglia si apra, senza che nessuno ci faccia caso, a meno che qualcuno tra i più attenti la notano. Una volta parcheggiati, i ladri saranno pronti a fare il secondo passo: quando si pensa di aver chiuso l’auto e dopo essersi allontanati dal veicolo, arriveranno per prendere la macchina. Infatti, essa rimarrà aperta poiché la moneta impedirà al meccanismo di chiusura di funzionare.

Non importa, quindi, dove e quando, i ladri pedineranno il conducente per un po’ così da capire tutti gli spostamenti e in che modo organizzarsi per compiere l’atto.

Quando è necessario chiamare i carabinieri

Prima di salire in macchina si consiglia di fare attenzione alle maniglie così da capire se ci sono monete incastrate. Di solito sono sottili così da incastrarsi più facilmente e sono meno riconoscibili.

Qualora venga vista la moneta, è necessario toglierla. In alcuni casi, però, i ladri non se ne accorgono e possono continuare a seguire l’auto presa di mira. Una volta trovato il soldo, non perdete occasione di chiamare i Carabinieri, la Polizia o qualsiasi Forza dell’Ordine. Gli esperti sapranno cosa fare, visto che conoscono la trappola e sanno di cosa si tratta.

In questo modo potranno aiutare le possibili vittime con i mezzi necessari e una volta arrivati sul posto allontaneranno immediatamente anche i ladri che capiranno di non poter mettere in pratica nessuna rapina.

