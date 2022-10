Chillemi-Yaman, che batosta per loro! La notizia che non avrebbero mai voluto ricevere

“Viola come il mare”, che batosta per Francesca Chillemi e Can Yaman: la notizia che non avrebbero mai voluto ricevere!

Era stata annunciata ormai parecchio tempo fa come la fiction rivelazione di questo 2022. Finalmente, a partire dal 30 settembre scorso, “Viola come il mare” è approdata al venerdì sera di Canale Cinque (con grande gioia da parte dei telespettatori).

Francesca Chillemi, nei panni della protagonista Viola Vitale, interpreta una giornalista di cronaca nera alla ricerca di un padre mai conosciuto. Can Yaman, che presta il volto all’ispettore Francesco Demir, è l’altro grande nome che figura al fianco della Chillemi.

Questa coppia inedita e a dir poco esplosiva terrà compagnia al pubblico per un totale di sei settimane, fino al 4 novembre prossimo. Se dunque il mix di ingredienti sembrava favorevole al successo della fiction, qualcosa, a fronte della messa in onda della seconda puntata, è parso smentire drasticamente i pronostici.

“Viola come il mare”, che batosta per Francesca Chillemi e Can Yaman!

Le aspettative riguardanti la nuova fiction di Canale Cinque erano a dir poco altissime. I vertici Mediaset, che avrebbero dovuto trasmettere “Viola come il mare” durante la scorsa primavera, decisero di far slittare la messa in onda all’autunno 2022.

Un simile spostamento avrebbe senz’altro potuto giovare in termini di ascolti, destinati a non decollare quando un prodotto viene trasmesso a ridosso dell’estate. Come volevasi dimostrare, infatti, la prima puntata della fiction è stata seguita da circa 3 milioni e mezzo di persone, con una media pari al 20% di share.

Qualcosa, tuttavia, sembrerebbe essere drasticamente cambiato durante l’appuntamento di venerdì scorso. I dati auditel, a tal proposito, hanno dipinto uno scenario completamente distante dalle aspettative.

“Tale e Quale Show” vince la gara auditel contro “Viola come il mare”: i dati nel dettaglio

Se l’edizione 2022 di “Tale e Quale Show” pareva essere partita sottotono rispetto alla concorrenza rappresentata da “Viola come il mare”, la seconda puntata del talent show ha segnato una netta ripresa in termini di share.

Il programma di conti, nella serata di venerdì 8 ottobre, ha infatti totalizzato il 22.6% di share, contro il 17.5% della fiction di canale cinque.

Una batosta sicuramente difficile da digerire per Francesca Chillemi e Can Yaman, la cui interpretazione non avrebbe convinto a pieno i telespettatori. Che “Viola come il mare” sia destinata a mettere a segno una nuova rimonta? L’ipotesi, vista l’oscillazione dello share, non è affatto da escludere.

