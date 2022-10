Francesca Verdini “qui (ancora) felicità”: che fisico da urlo in bikini! Ma Matteo Salvini non è geloso?

La giovane fidanzata di Salvini si sta godendo gli ultimi strascichi di sole al mare dove ha esibito un fisico davvero incredibile!

Lei è in primis la figlia di Denis Verdini, parlamentare di Forza Italia e storico alleato di Berlusconi, ma dal 2019 anche fidanzata di Matteo Salvini con cui fa coppia fissa dopo la separazione, di quest’ultimo, da Elisa Isoardi.

La ragazza ha 29 anni, giovanissima, ma con una carriera ben avviata nel mondo della ristorazione. Lavora infatti come organizzatrice eventi nel ristorante del fratello Tommaso, PaStation, sito a Montecitorio.

Francesca e Matteo, un amore a gonfie vele

Sembra proprio che una cena al ristorante di famiglia abbia fatto scoccare la scintilla tra i due amanti, anche se l’indiscrezione – buttata fuori quasi subito da Dagospia – è rimasta solo un miraggio per oltre un anno. Fino a quando il settimanale Chi non ha pubblicato le prime foto private dei due insieme mano nella mano.

Tra impegni istituzionali di lui, e la vita privata di lei, sono pochissime le foto che li ritraggono insieme. Francesca Verdini però è attivissima sui social e le piace mostrare spesso alcuni scorci del suo vissuto al locale e con gli amici.

In questi giorni infatti si trova al mare per un ultimo sprazzo di sole prima del freddo pungente dell’inverno.

Francesca Verdini fisico da urlo, follower incantati

Sicuramente non possiede il fisico procace di Elisa Isoardi, amata anche per le sue curve avvenenti a tratti illegali. Eppure anche Francesca nella sua corporatura minuta, ha quel fascino indiscutibile che attira gli sguardi e fa sobbalzare il cuore in gola.

Nell’ultimo post pubblicato la si vede infatti in un carosello di foto della sua vacanza in spiaggia con gli amici dove indossa un bikini molto striminzito che poche possono permettersi.

Un top nero aperto sul seno che mostra un vedo non vedo seducente sul suo piccolo décolleté, e slip a vita alta arricciati sui fianchi di colore bianco con disegno a palme.

Qui (ancora) felicità🐥🐟🤿🌈🐻❤️

Il messaggio di gioia che la ragazza ha postato a margine del post che in poche ore ha raccolto migliaia di messaggi di complicità e stima.

