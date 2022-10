Ida Platano ha “messo in pericolo” Riccardo Guarnieri: volano stracci a Uomini e Donne

Volano stracci nello studio di “Uomini e Donne”: tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri si è scatenata l’ennesima lite. Accuse pesantissime!

Finalmente sembrerebbe essere arrivata la resa dei conti tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Nella puntata di lunedì 10 ottobre i due ex sono stati nuovamente posti l’uno di fronte all’altra, ma stavolta per motivazioni che il pubblico ha davvero faticato a comprendere.

Al termine dello scorso appuntamento, complice i toni surriscaldatisi, Maria De Filippi aveva invitato la coppia a condividere un ballo rappacificatore, che potesse distendere la situazione. Ida e Riccardo, nel corso del siparietto, hanno avuto uno scambio di battute conclusosi in questi termini: “verresti a cena con me stasera?“.

La bresciana, rimasta a corto di parole per via della richiesta dell’ex, si è presa qualche minuto per pensare alla risposta da dare. A fronte dell’insistenza di Riccardo, che continuava a chiederle quale fosse il responso, la Platano si è vista costretta a freddarlo seduta stante.

Una risposta che non è parsa andare giù al cavaliere, e su cui i protagonisti di “Uomini e Donne” non hanno mancato di disquisire a lungo nel corso della puntata di oggi (con toni a dir poco polemici).

Ida Platano e il due di picche a Riccardo Guarnieri: “io ho chiuso definitivamente”

Solo dopo aver atteso la fine della scorsa puntata, la dama di Brescia si è avvicinata all’ex fidanzato per comunicargli il suo responso. Nonostante sembrasse essersi emozionata parecchio durante il ballo, per la Platano c’era solamente un’unica risposta plausibile da dare.

“Io ho chiuso Riccardo” – ha ammesso la 41enne con una punta di amarezza nella voce – “ho sentito che qualcosa si è rotto definitivamente“. La risposta della dama, come è emerso dallo scambio di battute odierno, non è parsa andar giù al tarantino, adirato per il fatto che Ida si sia presa fin troppo tempo per riflettere.

“Sei stata due ore sulla sedia a pensare, se non avevi voglia avresti dovuto dirmelo subito“: questo il rimprovero di Guarnieri, che ha persino alluso al fatto che la Platano, in realtà, non abbia mai avuto intenzione di tornare con lui.

Un’accusa che Ida non si è risparmiata dal contestare duramente, sottolineandole l’infondatezza. “Sono stata quattro anni seduta su quella sedia ad aspettarti!” ha protestato in risposta la Platano, trovando l’immediato supporto di Gianni.

Per lei, tuttavia, le critiche non sono affatto terminate qui. A colpirla in pieno, anche un’ulteriore accusa sollevata da uno dei personaggi più noti del dating show.

Tinì Cansino a ruota libera contro la dama: “hai messo in pericolo Riccardo”

A scagliarsi duramente contro Ida è stata, con grande sorpresa da parte di Riccardo, la stessa opinionista Tinì Cansino. Quest’ultima, riferendosi alla precedente puntata e alla frequentazione della Platano con il cavaliere Claudio, non si è risparmiata nei suoi riguardi.

“Hai messo riccardo e claudio in pericolo portandoli a litigare per te. hai un ego spropositato, vuoi sempre essere al centro di tutto”

l’ha accusata Tinì, ricevendo per tutta risposta l’applauso fragoroso degli spettatori. Per Ida, a quanto sembra, il tempo del supporto incondizionato del pubblico sarebbe ormai finito.

