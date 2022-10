Isabella Ricci nel mirino | Dopo il matrimonio la pesante accusa: “usa i siti d’incontri”

Isabella Ricci nel mirino: l’ex dama di “Uomini e Donne” ha ricevuto delle accuse molto pesanti da parte due ex compagne di parterre. Vediamole insieme

Il suo ritorno nello studio di “Uomini e Donne”, ovviamente, non poteva in alcun modo passare inosservato. Isabella Ricci, d’altronde, è stata una delle dame più chiacchierate del dating show di Maria De Filippi, nonostante la sua permanenza non sia durata che una manciata di mesi.

Ospiti della puntata andata in onda oggi, lunedì 10 ottobre, l’ex dama e il compagno Fabio Mantovani hanno ripercorso insieme alla redazione il loro matrimonio. La coppia, che proprio in questi giorni ha festeggiato il primo anno d’amore, non potrebbe apparire più felice di così. Ai microfoni di Maria De Filippi, Isabella e Fabio hanno svelato i dettagli della vita da neosposi ed i loro progetti futuri.

Parallelamente, come spesso accade quando la dama fa ritorno nello studio di “Uomini e Donne”, anche le polemiche non hanno mancato di investirla. Le accuse che sono state rivolte alla Ricci da due ex compagne di parterre, nello specifico, hanno seminato il panico in trasmissione.

Isabella Ricci e Fabio Mantovani a “Uomini e Donne”: “ci trasferiremo a Dubai”

Per Isabella Ricci e Fabio Mantovani, il matrimonio non è stato nient’altro che il coronamento di un sentimento autentico e forte, che legava i due ex protagonisti di “Uomini e Donne” ormai da diversi mesi.

La coppia, ospite durante l’appuntamento di lunedì 10 ottobre con il dating show, ha ripercorso insieme al pubblico i momenti salienti della celebrazione, non riuscendo a trattenere la commozione.

Marito e moglie hanno anche annunciato l’imminente trasferimento a Dubai, essendo ormai Isabella prossima al pensionamento. “Rimarremo lì per sei mesi, ci godremo il caldo” ha spiegato Fabio, che si è detto felicissimo di questa nuova vita al fianco della Ricci.

Parallelamente, l’arrivo dell’ex dama in studio ha anche portato a galla parecchie questioni irrisolte. Gemma Galgani e Ida Platano, in particolare, non si sono accodate alle felicitazioni espresse dai compagni di parterre. Maria De Filippi, notata la loro freddezza, ha immediatamente domandato che cosa non andasse.

“Beh, Isabella non è mia amica” – ha puntualizzato la torinese con il dente avvelenato – “in una recente intervista mi ha addirittura consigliato di rivolgermi ai siti d’incontri“. Non è stata da meno la critica di Ida, che ha accusato Isabella di aver parlato del suo rapporto con Riccardo in toni a dir poco eccessivi.

La risposta della Ricci, netta e tagliante, non ha lasciato possibilità di replica alle due veterane della trasmissione. Tutto lo studio di “Uomini e Donne”, infatti, è parso schierarsi irrimediabilmente dalla parte di Isabella.

Isabella Ricci fredda Gemma Galgani e Ida Platano: “sbagliate metodo”

Isabella Ricci non si è fatta problemi a segnalare quelli che, a suo dire, sarebbero gli errori commessi da Gemma Galgani e Ida Platano in materia d’amore.

Queste, nello specifico, le frasi con cui l’ex dama ha freddato le due donne:

“Non ce l’ho con voi, ma secondo me sbagliate metodo. Tutti questi ritorni di fiamma, tira e molla, tentativi di chiarimenti… non avete la giusta disposizione per accogliere il vero amore”.

Una considerazione che tutti i presenti in studio non hanno mancato di applaudire. Le parole di Isabella, concise e dirette, hanno letteralmente ammutolito Ida e Gemma.

