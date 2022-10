“Meglio in tutina che in cucina” Justine Mattera sfoggia la sua versione migliore: VIDEO SENSUALE..

Justine Mattera torna a sorprendere i fan con uno scatto mozzafiato dove le sue forme sono le vere protagoniste: che schianto

Ha più di cinquant’anni ma un fisico da ventenne, Justine Mattera continua a sorprendere i fan con degli scatti mozzafiato che diventano virali. Seducente, sensuale e sempre sul pezzo, sa come attirare l’attenzione del web e non perde occasione di farlo.

Per non parlare della passione per lo sport che da anni porta avanti, in particolare il ciclismo. Nell’ultimo post ha tirato fuori il meglio di sé: è un vero spettacolo della natura.

Justine Mattera, la sua carriera da showgirl

Showgirl, attrice e adesso influencer, Justine Mattera è un concentrato di sensualità, classe ed eleganza che conquista milioni di follower che la supportano e sostengono sui social.

Si è fatta conoscere negli anni Novanta diventando la protagonista delle copertine di Playboy, si è poi laureata nel 1993 in Letteratura italiana presso la Stanford University. È comparsa in alcuni video dance e il suo primo singolo si intitolava Want me love me, seguito poi da Feel it. E’ poi arrivata in televisione con “Ci vediamo in tv” e ancora “Come Thelma e Louise” e “Se lo fai sono guai”. Oggi la sua più grande passione è lo sport e non rinuncia a seguire la sua carriera da atleta, in particolare il ciclismo.

Justine Mattera, la versione da ciclista è pazzesca

Solare, intraprendente, sempre pronta a mettersi in gioco, Justine Mattera continua ad attirare l’attenzione del pubblico e lo fa mostrando una versione strepitosa di se stessa.

Ha appena pubblicato un post dove si lascia andare ad una camminata con la sua bicicletta, indossando un completo pazzesco che lascia tutti senza parole: leggings neri corti fino al ginocchio, una maglia gialla fosforescente e un top nero. I capelli sono sciolti e sono guidati dal vento.

Di una semplicità unica, ha conquistato in poco tempo una miriade di like e tanti commenti come

meglio in tutina che in cucina

Poi ancora

SEI SPLENDIDA. UNICA.

Qualcun altro ha aggiunto

SPETTACOLARE, GRANDE COME SEMPRE.

Attraverso il post, Justine ha annunciato che parteciperà al GFNY a Cannes. Per adesso non ci sono altri dettagli, ma non tarderanno ad arrivare. Cosa indosserà per l’evento? I fan sono già curiosi di sapere. Stay tuned.

