Kasia Smutniak regala degli scatti unici ai suoi fan: un momento così bello che scioglie il cuore. Ecco insieme a chi è

È una delle attrici più amate. Bella, brava, regale, che non cede al gossip e sa conquistare il suo pubblico solo con la forza dello sguardo. Parliamo di Kasia Smutniak, l’ex modella polacca neutralizzata italiana, che da tempo ormai si fa apprezzare sul grande schermo.

La potremo vedere nelle sale dal 14 ottobre con il nuovo film diretto da Francesca Archibugi, tratto dall’omonimo romanzo di Sandro Veronesi ‘Il Colibri’. Vedremo Kasia affianco a Pierfrancesco Favino, protagonista assoluto insieme ad un cast stellare con Nanni Moretti, Laura Morante, Massimo Ceccherini, Benedetta Porcaroli, ed una colonna sonora che è un vero gioello: un brano inedito di Sergio Endrigo, “Caro amore lontanissimo”, cantato da Marco Mengoni.

Kasia e l’amicizia con Pierfrancesco: il racconto

Kasia Smutniak per presentare questo ultimo lavoro è stata ieri ospite di Mara Venier a “Domenica In”. Con lei il suo compagno di viaggio sul set e grande amico Pier Francesco Favino. I due hanno raccontato diversi aneddoti che spaziano dalla vita di tutti i giorni al set.

Su Favino l’attrice di origini polacche ha detto: “Lui è il mio guru, la mia guida spirituale e non solo. Qualsiasi cosa che non funziona a casa, chiamo lui”. Ha rivelato come Favino le abbia aggiustato la caldaia e ora tocchi all’audio della televisione. “Se io mi faccio male – ha aggiunto la Smutniak – chiamo Pierfrancesco”.

Kasia Smutniak, domenica di coccole: il VIDEO

Una domenica di coccole ed amore per Kasia Smutniak che oltre gli impegni di lavoro si è concessa un po’ di relax insieme ad una compagna molto dolce. Si tratta della sua asina Bea che mostra su Instagram in acuni scatti che sciolgono il cuore.

L’accarezza, le si sdraia vicino sul prato e la stringe a sé. A corredo scrive semplicemente:

Bea❤️

Il web è pazzo di lei. Tanti gli amici e colleghi che commentano come Cristina Marino che scrive: “Che Sogno” ma anche tanti fan che ammirano questo momento di condivisione. Uno dei tanti follower scrive: “Gli asini sono … speciali, hanno uno sguardo unico”.

