Re Carlo III sembra stia cercando di far riavvicinare Meghan e Harry alla Royal family, tanto da omaggiare la nuora con un soprannome davvero tenero

Dopo la morte della regina Elisabetta II, il divario all’interno della Royal family sembra andare avanti: William e Kate continuano ad essere i favoriti di Re Carlo III e Harry e Megan i duchi di Sussex lontani dalla patria.

Eppure, c’è chi ritiene che tra qualche tempo i due possano tornare nel Regno Unito di nuovo a fianco alla famiglia. In particolare, c’è un dettaglio che avrebbe fatto pensare ad un possibile scenario.

Meghan e Harry, l’intervista che nessuno può dimenticare

L’intervista di Meghan e Harry rilasciata a Oprah Winfrey ha lasciato il segno ed oggi a distanza di un anno e mezzo, tornano a galla alcuni dettagli.

Razzismo, suicidio, depressione, sono solo alcuni dei temi affrontati durante l’incontro con la giornalista. In particolare, Meghan ha condiviso alcune rivelazioni che non solo hanno messo in cattiva luce lei e la Regina Elisabetta II, ma l’hanno allontanata definitivamente dalla Royal Family.

Per non parlare del fatto che la moglie di Harry non ha perso occasione di nominare più volte Diana, affermando di essere stata una vittima della famiglia reale. Insomma, l’intervista si è rivelata un duro colpo per Buckingham Palace e la nonna inglese ha dovuto affrontare un’altra vicenda familiare non di poco conto.

Re Carlo III e il soprannome per la nuora

Il Daily Express avrebbe portato a termine un’inchiesta inerente alla Royal Family. In particolare, ha posto l’attenzione sul soprannome che Re Carlo III avrebbe dato dalla nuora Meghan.

Secondo l’indagine, si tratterrebbe di un omaggio tenero anche se insolito. Avete mai sentito parlare di tungsteno? In realtà, si tratta di un metallo della tavola periodica, ma entriamo nello specifico per capire qual è il collegamento con la moglie di Harry.

Christine-Marie Liwag Dixon ne parla su Marie Claire Usa

Meghan Markle non ha avuto vita facile da quando è entrata a far parte della famiglia reale. Non solo la stampa l’ha perseguitata incessantemente, ma ha anche detto che si sentiva meno che a casa nella famiglia reale.

Poi si legge ancora

La famiglia reale potrebbe non aver approvato che Meghan e Harry si siano dimessi da reali anziani, nonostante lo facessero per sfuggire a un ambiente che chiaramente non era buono per la loro salute mentale.

Ha poi aggiunto che Re avrebbe avuto molto rispetto per la natura resiliente di Meghan tanto da darle quel soprannome.