Totti-Ilary, la soap opera continua: l’ultimo dettaglio è sconvolgente

Francesco Totti e Ilary Blasi parlano solo tramite WhatsApp ma vivono sotto lo stesso tetto: gli ultimi aggiornamenti sull’ex coppia romana

La soap opera della famiglia Totti-Blasi continua ed ogni giorno si arricchisce di particolari che fanno incuriosire ancora di più gli appassionati. Nonostante Francesco e Ilary abbiano preso strade diverse, conosciuto persone nuove e aver capito di non essere più innamorati, sembrano non riuscire ad allontanare il rancore e il loro rapporto si è ridotto a qualche messaggio su WhatsApp per prendere accordi su i figli.

L’ultimo dettaglio uscito allo scoperto, però, sarebbe il fatto che i due vivrebbero ancora sotto allo stesso tetto senza rivolgersi parola. A rivelarlo è stato qualche amico dell’ex coppia romana.

Totti e Ilary, la prima udienza in tribunale

Quella di Francesco Totti e Iary Blasi non è una semplice separazione, i due stanno portando avanti una vera e propria battaglia, una guerra legale che vede al centro del mirino i loro figli e abbatte tutto ciò che di bello hanno costruito in questi venti anni insieme.

Così, visto che non sono riusciti a trovare un accordo, i due sono costretti ad andare in tribunale per la prima udienza prevista per il 14 ottobre. Si tratta del primo step della separazione, ma secondo quanto ripota il Corriere della Sera, sarà il giudice a decidere sulla sorte dell’ex famiglia del Mulino Bianco, delle borsette della conduttrice e dei Rolex dell’ex calciatore.

Totti-Ilary, ancora nella stessa casa? La rivelazione

Il particolare che lascerebbe tutti senza parole è che anche se è in corso una guerra senza precedenti tra i due, la famiglia Totti-Blasi dormirebbe ancora sotto allo stesso tetto. Un paradosso se si pensa che non c’è comunicazione se non tramite WhatsApp.

Qualche amico in comune non ha esitato e mettere il dito nella piega e non appena ha avuto l’occasione ha confessato quali sono gli ultimi aggiornamenti. L’ex coppia vivrebbe negli stessi 700 metri quadri della villa all’Eur e nessuno dei due avrebbe intenzione di lasciarla.

C’è spazio per tutti, così uno si è sistemato da una parte della casa e l’altro dal lato opposto. Entrambi possono vedere e trascorrere del tempo con i figli, in attesa della decisione de giudice.

Insomma, anche per Ilary e Francesco l’amore è naufragato ed ora è tardi per remare verso la riva. Niente è eterno, neanche la storia incredibile che per anni ha reso unici e inimitabili i due vip.