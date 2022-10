Antonella Clerici, perché ha scelto un bosco come studio televisivo

Antonella Clerici condivide con i fan uno scatto mozzafiato che lascia tutti a bocca aperta: che sorriso meraviglioso

Antonella Clerici è la cuoca degli italiani che con i suoi programmi televisivi ha conquistato la stima e l’affetto del pubblico che la supporta e sostiene in ogni situazione. Ha iniziato con “La prova del cuoco” ed oggi è attiva su Rai 1 con “E’ sempre mezzogiorno”. Solare, intraprendente, sempre pronta a mettersi in gioco. Si è lasciata andare a qualche dettaglio in più sul programma durante l’intervista rilasciata per Tv sorrisi e canzoni, scopriamo cosa ha raccontato.

Antonella Clerici, l’addio a “La prova del cuoco”

Antonella Clerici è una conduttrice strepitosa che grazie al suo talento e alla sua semplicità è riuscita ad attirare un gran fetta di pubblico a sé che nel corso degli anni è cresciuta giorno dopo giorno.

Il suo programma più popolare è stato senza dubbio “La prova del cuoco” che ha guidato e condotto per anni con rispetto e correttezza ed ha lasciato il segno. Dopo molti anni, però, la Clerici ha deciso di voltare pagina, o almeno ha tentato di farlo, e per un po’ di tempo si è allontanata dal suo mondo, dedicandosi completamente a sua figlia.

Ad Oggi ha raccontato che si è trattata di una decisione sofferta ma che non ha potuto fare a meno di prendere, ne aveva bisogno dopo trentadue anni di lavoro in Rai.

Antonella Clerici, la FOTO da copertina: voto 10

Antonella Clerici finisce in copertina su Tv sorrisi e canzoni con una foto strepitosa che lascia tutti a bocca aperta. In poche pagine di giornale ha fatto entrare gli italiani dentro il suo mondo culinario.

Per farlo ha indossato una camicia a fiori bianca e celeste, i capelli sono sciolti e il sorriso è in primo piano. Nella seconda foto, invece, ha scelto una camicia rosa e un paio di jeans, è seduta sull’altalena del suo studio che ha trasformato in un bosco con i fiori e l’altalena spiegando che è stata lei a volere un’atmosfera fiabesca.

La conduttrice ha pubblicato i due scatti su Instagram in un unico post scrivendo

carissimi, su @tvsorrisi di questa settimana vi svelo alcuni dei più gustosi segreti della vostra casa del mezzogiorno!

Non sono mancati messaggi e like da parte dei fan che come sempre non hanno potuto fare a meno di rimanere estasiati dalla sua bellezza esterna e interiore.

