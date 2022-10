Femminicidio: donna massacrata e picchiata a morte dal compagno

La tragedia si è consumata questa mattina in un appartamento di Osimo, Ancona: la vittima è Ilaria Maiorano, 41 anni.

Femminicidio a Osimo: Ilaria lascia due bambine

Ilaria Maiorano, 41 anni, lascia due bambine perché massacrata e uccisa di botte dal compagno. La tragica notizia ha sorpreso l’imam della comunità islamica, che ha definito serena l’atmosfera all’interno del nucleo familiare della coppia.

Ennesimo femminicidio in İtalia

Continua la mattanza dei femminicidi, lo scorso anno 674 denunce per violenza di genere nelle Marche. Tre femminicidi

Dati importanti per capire quanto sia allarmante la violenza di genere. pic.twitter.com/JbKZFMq0cX — NUDM Transterritoriale Marche (@NMTMarche) October 11, 2022

Eppure, la storia insegna che la violenza sulle donne quasi mai è visibile dall’esterno. Al pari di altre vittime, anche la vita di Ilaria Maiorano è terminata nell’atto disumano del compagno; spinto dalla cieca volontà di subordinazione, assoggettamento fisico o psicologico, fino alla privazione e annientamento identitario dell’altro.

L’assassino, un uomo di origini marocchine, è stato arrestato dai Carabinieri di Osimo ed è attualmente detenuto in caserma.

Il sindaco di Osimo ricorda Ilaria Maiorano: “Era una mia compagna di scuola…”

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima è stata picchiata a morte dal compagno: l’uomo l’avrebbe massacrata più volte fino a ucciderla.

Accorsi sul posto i Carabinieri, seguiti dal sindaco di Osimo Simone Pugnaloni. Come confessato ai media locali, il sindaco ha espresso sincero dolore per l’accaduto e ha ricordato la vittima:

La conoscevo bene, Ilaria; è stata una mia compagna di scuola. Aveva due bambine. Posso dire questo: adesso lasciamo lavorare le forze dell’ordine.

