Ginevra Lamborghini direttamente dallo studio del “GF Vip” si mostra in tutta la sua bellezza e non nasconde quel pizzico di sensualità per la quale è sempre stata apprezzata

Seconda puntata del “Grande Fratello Vip” da ospite in studio per Ginevra Lamborghini, squalificata a sole due settimane dall’ingresso nella casa più spiata d’Italia per via delle parole pronunciate nei confronti di Marco Bellavia.

Un provvedimento serio quello preso dalla produzione nei confronti dell’ereditiera che ha voluto sottolineare come oggi il bullismo non possa essere giustificato in nessuna maniera. Un momento non facile per la sorella di Elettra che deve districarsi tra le tante offese che arrivano dal web e non solo per il suo comportamento.

Antonino Spinalbese: il rapporto con l’Ereditiera e la riflessione

In molti già sognavano una love story ed un nuovo amore nella casa tanto da soprannominarsi “GinTonic” ma si sbagliavano. Ci riferiamo ai sostenitori di Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini che speravano che tra i due potesse succedere qualcosa di romantico.

L’uscita di Ginevra prima e la “lontananza” oggi hanno portato l’ex di Belen Rodriguez a riflettere su quello che è stato tra di loro ed in particolare sul comportamento della ragazza che fin dall’inizio del reality ha detto di essere fidanzata senza mai svelare però l’identità della sua dolce metà per tutelarla.

Proprio per questo il comportamento dell’ereditiera è stato criticato dall’hair stylist che ha detto: “Però il tuo avvicinarti così a me da fidanzata mi fa pensare e non mi piace per nulla”.

Ginevra Lamborghini: solarità e sensualità in tv – FOTO

Cerca di ripartire Ginevra Lamborghini dopo la brutta pagina di tv al “Grande Fratello Vip” che ha visto protagonista Marco Bellavia e lei coinvolta in prima persona. Presente in studio per la seconda puntata, dopo l’eliminazione, la sorella di Elettra ha scelto di luccicare con un abito pieno di brillantini.

Codini tra i capelli ed una nuance che non passa inosservata (il fucsia), Ginevra si lascia immortalare nello studio Mediaset. Siede sulla sua poltroncina, appoggia il volto sulla mano, sorride ed incrocia le gambe. Lo spacco generoso dell’abito sale fin su e lo spettacolo è a portata di tutti.

“Ciao stelline✨ avete visto la puntata di oggi? Non smetterò mai di ringraziarvi per tutto il sostegno! 🙏🏼 Vi ho nel cuoricino! 🫶💕”

Queste le parole dell’Ereditiera a corredo degli scatti per ringraziare coloro che nonostante tutto la stanno sostenendo senza farle mancare l’affetto.

