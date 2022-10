Nunzia De Girolamo condivide con il suo pubblico social un momento molto dolce. Per lei una valanga di auguri e belle parole

Prima politica di grande respiro e ministra, poi opinionista e anche conduttrice tv. Nunzia De Girolamo si è evoluta nel corso degli anni e abbiamo visto la sua immagina cambiare in tv, in tutto e per tutto. Mettendo da parte in modo graduale la politica, oggi Nunzia si muove abilmente nel mondo della comunicazione ed in questo rientrano anche i social.

Su Instagram, in particolare, è davvero molto amata da un pubblico che cresce sempre di più e non la lascia mai sola, nemmeno nei momenti più delicati come anche in quelli belli.

La frase su Scampia e l’ira dei napoletani

Sono stati giorni delicati quelli che hanno preceduto le elezioni per Nunzia De Girolamo che ospite a “Piazza Pulita” su La7 si è lasciata andare con un’affermazione su Scampia che ha scatenato un vero putiferio facendo arrabbiare molto i napoletani.

Spiegando di essere contraria alla gestazione per altri, l’ex ministra ha ceduto ad un esempio molto azzardato: “sono contraria per etero e omosessuali perché vengo da una regione dove già mi immagino Scampia, dove le donne smettono di spacciare hashish e cominciano a spacciare l’utero”.

Social e non solo in totale rivolta per questa frase per la quale la De Girolamo si è poi scusata facendo un mea culpa.

Nunzia De Girolamo: torta di compleanno a sorpresa – VIDEO

Messa da parte questa parentesi poco piacevole, per Nunzia De Girolamo è tempo di festeggiare. Su Instagram, infatti, la conduttrice ha postato il video della sorpresa che la figlia Gea le ha fatto. Una torta di compleanno con una dedica speciale: “Alla mamma più brava e bella del mondo”.

Un modo anche per ringraziare tutti coloro che hanno avuto un pensiero per lei facendole gli auguri di compleanno. A corredo del video, infatti, l’ex ministra ha scritto:

“Tu chiamale se vuoi… emozioni ❤️Mi avete sommersa di auguri! Grazie ❤️”

Per lei sono 47 candeline, sulla carta, ma guardandola sembra che lo scorrere del tempo per lei non esista, sempre in splendida forma e che sorride alla vita.

INTERVISTA A RO’HARA, il nuovo singolo che anticipa l’Ep. A YesLife: “Emotivo, fragile, potente” IL VIDEO