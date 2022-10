Piera Maggio: “Sta per avere un bambino”, l’annuncio inaspettato della mamma di Denise Pipitone

La mamma della bambina scomparsa nel 2004 lancia un annuncio in diretta tv. Una notizia inedita che nessuno conosceva. I dettagli.

Correva l’anno 2004 quando la piccola Denise Pipitone scomparve da Mazara del Vallo all’età di 4 anni. Oggi sono trascorsi ben 18 anni ma della figlia di Piera Maggio non c’è stata più nessuna traccia.

La mamma della piccola ha cercato disperatamente la sua bambina in tutti questi anni e non si è data mai per vinta, augurandosi di poter riabbracciare prima o poi quella che oggi sarebbe una donna di 22 anni.

Piera Maggio e il racconto sulla piccola Denise

Una vita dedicata alla ricerca delle verità e alla speranza di poter riabbracciare sua figlia, questa è la storia di Piera Maggio che ha raccontato nel suo libro ”Denise” presentato ai microfoni di ”Verissimo”.

La donna ha voluto svelare anche alcuni particolari della sua vita che l’hanno messa a dura prova, a partire dalla sua difficile situazione famigliare.

La Maggio ha parlato anche del suo primogenito Kevin il quale ha scoperto a soli 23 anni che il marito della donna non era suo padre. L’uomo, infatti, non poteva avere figli, ragion per cui hanno ricorso all’inseminazione artificiale con un donatore: “Un percorso molto doloroso da parte mia per arrivare a ciò, ho sofferto più di quattro anni. E poi è arrivato Kevin”, come lei stessa ha ammesso.

“Sta per avere un bambino”: l’annuncio di Piera Maggio

Durante il suo racconto, Piera Maggio ha parlato, dell’altro suo figlio Kevin che è sempre rimasto nell’ombra e non è mai apparso in tv.

Kevin Pipitone oggi ha 29 anni, ha vissuto un’adolescenza difficile a causa della scomparsa di sua sorella e della separazione dei suoi genitori. Non solo, il ragazzo a soli 23 anni ha scoperto che non era realmente figlio di Toni Pipitone, allora marito di sua madre, ma frutto di un’inseminazione artificiale.

Oggi, Kevin si è costruito la sua vita e sua madre, nel corso di un’intervista con Silvia Toffanin, ha svelato che proprio in questi giorni sta per diventare papà.

Proprio di recente erano circolate foto del matrimonio di Kevin con sua moglie, avvenuto lo scorso agosto e di cui non era stato rilasciato il consenso da parte dei diretti interessati dato che il fratello di Denise è molto riservato e in tutti questi anni ha sempre evitato il clamore mediatico da cui è stata travolta la sua famiglia.