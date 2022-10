Primark, la nuova moda autunnale: le novità in store – FOTO

Avete visto l’ultima novità di Primark? Sul sito è stato appena pubblicato un post che potrebbe fare al caso vostro: scopriamo tutti i dettagli

Primark lancia una nuova offerta e la condivide sui social con i clienti e tutti i fan che da anni supportano e seguono il marchio sia online che in store. Che sia estate o inverno, l’azienda sa come attirare l’attenzione del pubblico e non perde occasione di farlo.

L’autunno è appena iniziato e c’è chi è già in fila per la nuova collezione del brand: scopriamo insieme tutti i dettagli e la moda del momento.

Primark, un marchio in continua evoluzione

È uno dei marchi più amati nel mondo, il rapporto qualità-prezzo è ottimo e sono tanti i clienti che da anni non possono farne a meno.

Vestiti, accessori e capi fantastici e di ogni tipo. Da Primark c’è proprio tutto e i prezzi riescono sempre a conquistare il cliente. Il primo negozio risale al 1969 a Dublino con il nome di Penneys, oggi l’azienda comprende più di 380 negozi in tredici paesi dislocati in Europa e America.

Il marchio è in continua evoluzione e ogni anno sono tanti i punti vendita che riscuotono successo. Tra questi ricordiamo il negozio a Birmingham High Street che è suddiviso in cinque piani. Al suo interno i clienti potranno trovare più punti ristoro come il primo Primark Café in collaborazione con Disney. Poi ancora un salone di bellezza e un parrucchiere.

Primark, l’ultima novità: la moda autunnale

L’autunno è arrivato e con esso anche importanti novità in ambito di moda. I colori saranno la tendenza del momento, non importa se il freddo inizierà a farsi sentire e le giornate si faranno sempre più corte.

I clienti potranno ricercare la vivacità e solarità attraverso il fucsia, l’arancio e il verde, tre delle tante tonalità scelte per loro in questo periodo. Primark propone un outfit semplice e dinamico pensato per tutti i giorni: jeans e maglione a fantasia, capello e sciarpa dello stesso colore.

Il tutto al prezzo di circa venti euro. Basti pensare che il pull over ha un costo di 4,5 euro. Incredibile ma vero, i clienti sono già impazziti. Ancora una volta, il marchio ha lasciato il segno e continuerà a farlo con le prossime uscite pensate per grandi e piccoli. Stay tuned.

