Aurora Ramazzotti “ubriaca a tutte le ore”: la confessione della figlia di Eros e Michelle ha lasciato di sasso il popolo del web

Per la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker il periodo corrente è un periodo di grandi cambiamenti. In primo luogo, la conduttrice assaporerà molto presto la gioia della maternità insieme al compagno di una vita Goffredo.

In aggiunta, come si evince dalle stories di Instagram, la modella e Cerza sono nel bel mezzo del trasloco in una nuova casa. Una situazione che, se sommata ad un ulteriore inconveniente che avrebbe travolto in pieno Aurora, sembra stia causando non poche difficoltà alla 26enne.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza presto genitori: gli aggiornamenti sul trasloco

Fanno coppia fissa da oltre cinque anni e sono tra i più invidiati dello showbiz. Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno entrambi 26 anni, ma la loro giovane età non è stata d’impedimento alla volontà di allargare la famiglia.

A breve, infatti, il manager e la modella diventeranno genitori di un maschietto, come annunciato solamente qualche settimana fa attraverso l’evento più atteso di tutti: il “baby shower“.

Tra l’altro, proprio in questi giorni, la coppia si starebbe adoperando per traslocare in una nuova casa, cosa che non sta mancando di arrecare qualche preoccupazione alla figlia di Eros e Michelle.

Se a tutto ciò si somma un inconveniente a dir poco spiacevole, ad Aurora non rimane da far altro che sfogarsi apertamente con i suoi fan dei social, sempre pronti ad accogliere le problematiche della 26enne.

Aurora Ramazzotti “ubriaca a tutte le ore”: la confessione che ha spiazzato tutti

Al trasloco in una nuova casa (fonte indiscutibile di stress) si è recentemente aggiunto un ulteriore, spiacevolissimo disagio per la figlia di Eros e Michelle. Aurora, con la sua solita ironia, non ha mancato di raccontare ai fan l’accaduto mediante gli strumenti social.

“Non mi funziona più il correttore automatico, ora devo impegnarmi a scrivere bene o sembro ubriaca a tutte le ore”

Il disagio percepibile dall’espressione di Aurora, ovviamente, non avrà mancato di strappare un sorriso ai suoi fan. La modella, ancora una volta, si è mostrata in grado di estrapolare il positivo persino in una situazione di apparente difficoltà.

