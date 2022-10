Non sempre è necessario ricorrere a farmaci per ripristinare il benessere fisico. Scopriamo i benefici dell’alluminio per la salute dei piedi.

Tutti noi lo abbiamo in cucina. Quando serve è introvabile, nascosto in qualche angolo recondito della credenza; quando non è necessario è lì, in bella vista sul tavolo: il rotolo di alluminio.

Non bisogna pensare alla carta stagnola come mero prodotto destinato all’uso alimentare: in questo breve scritto guarderemo al rotolo di alluminio come valida alternativa alla medicina per ripristinare il benessere dei piedi.

Tra le parti del corpo più trascurate in termini di cura e igiene personale, i piedi possono riscoprire il vero benessere grazie al metodo dell’alluminio. A seguire un approfondimento circa le sue proprietà benefiche per l’organismo.

I piedi: una parte del corpo spesso trascurata

Asserita l’errata concezione del rotolo di alluminio, quale prodotto per fini esclusivamente alimentari, scopriamo insieme le sue proprietà per il benessere dei piedi.

Bisogna ricordare che, infatti, i piedi sono gli organi più importanti per il benessere dell’intero organismo. Essi sono composti da 3 articolazioni, 114 legamenti, 20 muscoli e innumerevoli recettori nervosi adibiti a svariate funzioni, quali:

il mantenimento della posizione eretta

la deambulazione

la postura

la coordinazione dei movimenti

Ciononostante, come accennato in precedenza, i piedi rientrano tra le parti del corpo più sottovalutate nell’ambito della cura personale. L’affermazione non sorprende: impegni quotidiani e imprevisti concorrono ad alimentare stress e fatica.

DI conseguenza, una volta rincasati nelle ore più tarde della giornata, la scelta di dedicare ulteriore tempo e dedizione alla pulizia dei piedi può risultare una vera sfida. D’altro canto, pratiche consigliate come scrub e massaggi devono essere praticate con costanza ogni giorno per essere davvero efficaci;

ma allora come rimediare?

Il metodo dell’alluminio: un metodo miracoloso

Di fronte a scarsità di tempo e forza di volontà è possibile correre ai ripari attraverso un metodo rapido e miracoloso per la salute di gambe e piedi: basterà avvolgere questi ultimi in alcuni fogli di alluminio.

Nello specifico, tale metodologia è consigliata per trattare dolori ai piedi e agli arti, in forma lieve o più intensa.

A seguire l’occorrente e le procedure da seguire per un trattamento eccezionale:

avvolgere i piedi in 7 fogli di carta stagnola suddivisi ogni 2 strati da del cotone

suddivisi ogni 2 strati da del cotone Fissare il tutto con una benda e lasciare in posa per almeno 2 ore

Rimuovere l’imballaggio e far riposare i piedi

