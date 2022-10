Caterina Balivo, lascia senza parole i fan. E’ bastato uno scatto per far agitare Instagram, con la bella conduttrice non ci si annoia mai.

La bella conduttrice napoletana ne sa una più del diavolo, grazie alla sua infinita bravura e bellezza mediterranea, riesce a stregare i fan con una semplice foto. La sua carriera inizia nel 1999, quando partecipò a Miss Italia, da quel momento non ha mai smesso di stare sul palco.

Inizia a lavorare come modella per diversi e famosi brand italiani, successivamente debutta su Scommettiamo che…?, storico programma di Fabrizio Frizzi, questo fu solo il primo di una serie di successi che l’hanno vista protagonista di una carriera brillante, soddisfacente e sempre più stimolante.

Caterina ha fatto “Lingo”, ora non ce n’è per nessuno

La bella Caterina è sposata con Guido Maria Brera, con il quale ha messo al mondo Alberto e Cora, in pochi sanno che il figlio è malato; il bambino è affetto da una tosse cronica provocata dallo smog, ma questa ed altre sfide, sono state affrontate dalla conduttrice con grande grinta.

La Balivo su Instagram sponsorizza il suo “Lingo, parole in gioco”, uno show in onda su La7, inizialmente andato in onda dal 1992 al 1993. La nuova proposta del gioco televisivo a quiz e premi è stata vincente, l’invito a sintonizzarsi alle 18.50 è però sottoscritto da un PS: “Da domani lasceremo spazio a Diario Politico in attesa della formazione del nuovo governo. Speriamo si sbrighino, almeno torno subito da voi”.

In milioni hanno commentato la foto di Caterina, tutti si sono complimentati con lei non solo per la professionalità nella conduzione ma anche per la bellezza. In un tajer giacca e pantalone, la bella conduttrice fa un sorriso ai fan: “Divina come sempre”, qualche fan scrive, “Senza di te non so stare”, risponde qualche altro.

Ancora una volta la bella Balivo lascia tutti esterrefatti, con semplicità riesce a conquistare tutti, anche i cuori all’apparenza più duri.