Precipitano mentre lavorano in cantiere: morto giovane operaio, ferito il collega

Questa mattina, in un cantiere a Colle d’Arquata (Ascoli Piceno), un operaio è morto ed un altro è rimasto ferito in un incidente mentre lavoravano.

Un operaio di 32 anni ha perso la vita ed un altro è rimasto ferito non in maniera grave. Questa la tragedia consumatasi nella mattinata di oggi all’interno di un cantiere a Colle d’Arquata, in provincia di Ascoli Piceno.

I due sarebbero precipitati da un costone roccioso mentre effettuavano dei lavori nel cantiere allestito in seguito al terremoto che ha colpito la provincia marchigiana nel 2016. Sul posto i soccorsi, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Colle d’Arquata, precipitano da un costone roccioso: morto operaio di 32 anni, ferito il collega

Drammatico incidente intorno alle 8 di questa mattina, mercoledì 12 ottobre, in un cantiere allestito a Colle, piccola frazione del comune di Arquata (Ascoli Piceno): il bilancio è di un morto ed un ferito non grave.

La vittima, un operaio di 32 anni di cui non è stata diffusa l’identità, ed il collega stavano effettuando delle operazioni su un costone roccioso per la rimessa in sicurezza dell’area dopo il sisma del 2016. Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, scrivono alcune fonti locali ed i colleghi di Fanpage, i due sono precipitati nel vuoto da un’altezza di diversi metri finendo in un terreno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Terribile incidente stradale: morti un ragazzo ed un 44enne, due feriti

Lanciato l’allarme, presso il cantiere sono arrivati i vigili del fuoco e lo staff sanitario del 118. Sul posto è stata fatta atterrare anche l’eliambulanza per il trasporto d’urgenza in ospedale. Per il 32enne, purtroppo, ogni tentativo di rianimazione non ha dato l’esito sperato: alla fine i sanitari si sono arresi dichiarandone la morte. Il collega è stato, invece, trasferito all’ospedale Torrette di Ancona, dove ora sarebbe ricoverato non in condizioni gravi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Barista trovato morto nel suo locale in una pozza di sangue: l’ipotesi degli inquirenti

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio dei carabinieri, giunti sul posto per gli accertamenti del caso. L’area è stata chiusa per le operazioni di soccorso ed i rilievi. I vigili del fuoco, scrive la redazione di Fanpage, stanno provvedendo alla rimessa in sicurezza.