Scooter si schianta contro un palo: 17enne perde la vita, in coma l’amico

La scorsa notte a Partinico (Palermo), un ragazzo di soli 17 anni è morto in un incidente in scooter. Ferito gravemente l’amico 16enne a bordo del mezzo.

Una vita spezzata a soli 17 anni in un tragico incidente stradale. Questo il drammatico destino di un ragazzo deceduto la notte scorsa a Partinico, in provincia di Palermo. L’adolescente viaggiava con un amico a bordo di uno scooter, schiantatosi contro un palo di cemento.

Immediatamente si è attivata la macchina dei soccorsi con l’arrivo sul posto delle ambulanze del 118. L’equipe medica, dopo le prime cure, ha trasportato i due in ospedale: purtroppo per il 17enne non c’è stato nulla da fare. L’amico si trova, invece, ricoverato in gravi condizioni.

Ancora sangue sulle strade italiane. La scorsa notte, tra martedì 11 e mercoledì 12 ottobre, un ragazzo ha perso la vita in un incidente avvenuto lungo via Principe Umberto a Partinico (Palermo). La vittima è Antonino Ortoleva, di 17 anni.

Stando ad una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, scrive la redazione Il Giornale di Sicilia, il 17enne sembra stesse rientrando a casa da una festa a bordo di uno scooter, un Honda Sh su cui si trovava anche un suo amico di un anno più giovane. Improvvisamente, Antonino ha perso il controllo del ciclomotore che ha terminato la propria corsa contro un palo di cemento.

Dopo l’impatto, sul luogo della tragedia si sono precipitati i sanitari del 118. Prestate le prime cure sul posto, i medici hanno trasportato i due giovani in ospedale. Purtroppo all’arrivo in pronto soccorso, per il 17enne non c’è stato altro da fare che constatarne il decesso, sopraggiunto durante la corsa verso il nosocomio. L’amico, invece, scrive Il Giornale di Sicilia, ha riportato gravi lesioni e si trova ancora ricoverato in coma al Villa Sofia di Palermo.

Oltre ai soccorsi, sono arrivati anche i carabinieri che hanno provveduto ai rilievi utili alla ricostruzione esatta del sinistro. In tal senso sono stati acquisiti i filmati delle telecamere di sorveglianza poste in zona e lo scooter è stato posto sotto sequestro.