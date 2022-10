Sanremo 2015, ricordate il trionfo de Il Volo? Si erano portati a casa un record!

Sanremo 2015, ricordate il trionfo de Il Volo? Il trio che vinse la 65esima edizione del Festival si portò a casa un vero e proprio record

Come dimenticare la prima, fortunatissima partecipazione de Il Volo al Festival di Sanremo? Il trio di tenori composto da Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone si era formato solamente qualche anno prima nel programma di Rai 1 “Ti lascio una canzone”.

Al Festival di Sanremo 2015 i cantanti presentarono il celebre singolo “Grande amore“, destinato non solo ad aggiudicarsi la vittoria finale della kermesse canora, ma anche a distinguersi nel corso degli Eurovision Song Contest successivi.

Il Volo, infatti, si piazzò in terza posizione nell’ambito della gara canora europea: un risultato non indifferente per un brano appartenente al genere della lirica.

Sanremo 2015, tutto sulla prima edizione diretta da Carlo Conti: chi furono le co-conduttrici?

Per la 65esima edizione del Festival di Sanremo, trasmessa dal 10 al 14 febbraio 2015, Carlo Conti volle al proprio fianco tre co-conduttrici d’eccezione.

Il direttore artistico scelse infatti due ex vincitrici della gara canora stessa: Emma Marrone, che nel 2012 aveva trionfato con “Non è l’inferno“, e Arisa, campionessa in carica con “Controvento“. A chiudere il magnifico trio, l’attrice spagnola Rocío Muñoz Morales.

Il Volo, che si guadagnò il gradino più alto del podio davanti a Nek e a Malika Ayane, ottenne il plauso di pubblico e critica grazie al singolo “Grande amore“. In aggiunta – aspetto di cui pochissimi sono a conoscenza -, la vittoria del trio rappresentò un vero e proprio record in termini sanremesi. Riuscite ad immaginare il motivo?

Il Volo trionfa al 65esimo Festival: il record messo a segno sul palco dell’Ariston

Perché la vittoria de Il Volo durante la 65esima edizione della gara canora rappresentò un record? Si tratta, in realtà, di un fatto che solamente i veterani di Sanremo potranno arrivare a comprendere.

I tenori, infatti, furono il primo gruppo di artisti a vincere la kermesse canora nel nuovo millennio.

L’ultimo trionfo, in tal senso, era stato infatti quello dei Ricchi e Poveri con il brano “Se m’innamoro” (1985). Per Gianluca, Piero e Ignazio la gratificazione non poté che rivelarsi doppia!

