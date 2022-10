Drammatico incidente in moto sulla provinciale: Kevin muore a soli 20 anni

Un ragazzo di 20 anni è morto ieri mattina in un incidente in moto sulla provinciale 166 a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. Inutili i soccorsi dello staff medico del 118.

Incidente mortale a Terno d’Isola (Bergamo) nella mattinata di ieri. La vittima è un ragazzo di soli 20 anni: il giovane, dopo essersi schiantato in moto contro un’auto, è finito sull’asfalto dove è stato travolto da un’altra vettura.

Dopo il sinistro, sul posto sono arrivati i soccorsi che non hanno potuto far nulla per il 20enne, deceduto sul colpo. Non hanno riportato conseguenze i conducenti delle auto coinvolte. Le forze dell’ordine stanno ora indagando per determinare la dinamica.

Terno d’Isola, drammatico incidente in moto sulla provinciale 166: Kevin muore a 20 anni

Sotto choc la comunità di Terno d’Isola, in provincia di Bergamo, per la morte di Kevin Mustafa, il ragazzo di 20 anni che ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto ieri mattina, martedì 11 ottobre, lungo la provinciale 166 Ponte San Pietro-Paderno d’Adda.

Kevin viaggiava a bordo della sua moto verso Presezzo. Per cause ancora da stabilire, si legge in un articolo di Leggo, il centauro ha perso il controllo della due ruote che ha impattato contro una Citroen che la precedeva. Dopo lo schianto, è carambolato nella carreggiata opposta ed è stato travolto da una Lancia Ypsilon.

In pochi minuti, sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che hanno provato disperatamente a rianimare il giovane motociclista, ma ogni tentativo non ha dato l’esito sperato: Kevin è morto sul colpo. Sul posto era arrivata anche un’eliambulanza per l’eventuale trasporto d’urgenza in ospedale. Illesi, riferisce la redazione di Leggo, i due automobilisti.

Comunità sotto choc

Oltre ai soccorritori, presenti sul posto anche gli agenti della Polizia Locale ed i carabinieri di Calusco e Zogno che hanno provveduto ai rilievi di legge ed ora dovranno determinare con precisione le cause dello scontro costato la vita al 20enne.

La notizia ha gettato nello sconforto i residente del comune nel bergamasco strettisi al dolore dei familiari di Kevin che lavorava come operaio alla Brembo. Tanti i messaggi di cordoglio.