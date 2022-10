Terribile incidente stradale: morti un ragazzo ed un 44enne, due feriti

Un tragico incidente ieri mattina sulla provinciale 57 a Torre di Mosto, in provincia di Venezia, è costato la vita ad un ragazzo di 17 anni e ad un 44enne. Due feriti.

È di due morti e due feriti, di cui uno in gravi condizioni, il bilancio del tragico incidente avvenuto nella mattinata di ieri sulla provinciale 57 nel territorio di Torre di Mosto, comune in provincia di Venezia. A perdere la vita un ragazzo di 19 anni ed un 44enne.

I due erano a bordo di un furgone che si è scontrato con una autobetoniera e una bicicletta. Sul posto sono arrivati diversi mezzi di soccorso del 118 e dei vigili del fuoco. Le forze dell’ordine dovranno stabilire le cause del sinistro.

Faier Benedini e Vincenzo Viscardi, rispettivamente di 19 e 44 anni ed entrambi residenti in provincia di Pordenone, sono le vittime dell’incidente verificatosi ieri mattina, martedì 11 ottobre, a Torre di Mosto (Venezia).

Benedini e Viscardi si trovavano a bordo di un furgone, su cui viaggiava anche il cugino del 19enne, e stavano percorrendo la strada provinciale 57 per recarsi ad effettuare dei lavori di idraulica. Durante il tragitto, per cause ancora da chiarire, riporta Venezia Today, il mezzo è rimasto coinvolto in uno scontro con una bici, condotta da un ragazzino di 12 anni, ed una autobetoniera. Dopo il violento impatto, il furgone è uscito di strada.

Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco e del personale medico del 118, arrivato a bordo di alcune ambulanze e due eliambulanze. Nulla da fare per il 19enne ed il 44enne: troppo gravi i traumi riportati nel sinistro. Gravemente ferito, invece, il cugino di Benedini, trasportato in elisoccorso presso l’ospedale dell’Angelo di Mestre. Anche il 12enne alla guida della bici è stato trasferito in elicottero al nosocomio di Trento, dove ora si trova ricoverato. Praticamente illeso, riferisce Venezia Today, il conducente dell’autobetoniera che avrebbe riportato solo qualche contusione.

Ad occuparsi dei rilievi i carabinieri che dovranno determinare come i tre mezzi siano entrati in collisione. Il tratto interessato è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso ed i rilievi dei militari dell’Arma.