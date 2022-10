Alexia, quel doloroso addio alla carriera. Dopo anni la verità, fan increduli

Ricordate Alexia, in molti si sono chiesti che fine abbia fatto, dopo anni l’assurda verità. Ecco perché ha detto addio alla carriera.

Eccentrica, grintosa, spumeggiante, Alexia raggiunse l’apice del successo in pochissimo tempo tra gli anni ’90 ed il 2000. Sembrava che avesse avviato una carriera inarrestabile ed invece non è stato così.

In molti, soprattutto i fan più affezionati, si stanno chiedendo che fine abbia fatto. Beh, quello che state per leggere è davvero incredibile. Le canzoni della bella cantante furono per anni dei tormentoni, infatti ebbe una grandissima notorietà.

Alexia, come potete immaginare è un nome d’arte, all’anagrafe nasce come Alessia Aquilani, originaria di La Spezia, si è fatta spazio, con non poche fatiche nel mondo della musica dance.

Ha un trascorso artistico importante, ha pubblicato 14 album, che l’hanno resa famosa non solo in Italia ma anche all’estero, tra i brani più conosciuti ricordiamo Per dire di no ed Happy, con il primo titolo vinse anche il Festival di Sanremo. Ma come mai la cantante è scomparsa da un momento all’altro?

Quel doloroso addio che l’ha segnata per sempre

In una passata intervista, la cantante, raccontò da Caterina Balivo nel programma Vieni da me, come abbia trascorso un periodo molto difficile durante la sua carriera, era turbata a tal punto da sentire un enorme vuoto dentro ed ha capito che non desiderava il successo, ma il calore di una famiglia.

Ha sposato il suo compagno Andrea Camerana nel 2005 ed hanno messo al mondo due figlie, alle quali non è stata esclusa la possibilità di seguire le orme della madre nel mondo della musica avendo avuto un notevole successo.

Per quanto abbia voluto ridimensionarsi a livello lavorativo, la cantante continua a scrivere canzoni e ad esibirsi in giro per l’Italia.

L’addio alla carriera, anche se non del tutto, fu molto doloroso, ma Alexia ha saputo circondarsi di tutto l’amore del mondo.

