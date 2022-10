Arisa non resiste e sbotta, questa volta la lite in diretta è stata davvero troppo. La cantante non ha retto lo stress.

Conosciamo la cantante per essere una persona esuberante, negli anni ha dimostrato di essere sempre all’altezza della situazione anche se con qualche scivolone. Ad ogni modo, Arisa, è un personaggio e nel bene e nel male, fa sempre audience.

La ricordiamo con l’occhialone nero esibirsi per la prima volta sul palco dell’Ariston nella sua famosissima “Sincerità”, una canzone che in pochissimo tempo diventò un vero e proprio tormentone. Per mesi è stata nella top 10 delle canzoni più ascoltate in radio rendendo omaggio a quella timida cantante che, dopo una sfida con se stessa, decise di affrontare il mondo.

Arisa scoppia a piangere, le sue parole sono contro di lei…

Arisa è cresciuta, nel tempo è maturata non solo come artista ma anche come personaggio e a tal fine, ha imparato anche a far valere le sue idee sia davanti le telecamere che sui social, scardinando lo stereotipo della donna magra e perfetta mostrandosi in carne e imperfetta, così come una donna normale, che si ama, senza se e senza ma.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —–> Valeria Rossi, che fine ha fatto? Dopo la canzone “3 parole” arriva il flop

Oggi vi sblocchiamo un ricordo, una lite che è rimasta nella storia della televisione con Simona Ventura. Era il 22 novembre del 2012, la conduttrice e la cantante erano giudici del programma canoro X Factor, la causa della scintilla fu l’eliminazione dei Frères Chaos, gruppo sostenuto da Arisa.

I 4 giudici divisero a metà la loro decisione, per Arisa e Morgan i Frères Chaos dovevano rimanere mentre per Elio e Simona doveva continuare a gareggiare Davide Merlini. Fu il pubblico a decidere chi far uscire ed i Frères Chaos furono eliminati con un sonoro pianto di Arisa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —–> Ti sblocco un ricordo, “Top of the pops”: un anno ha presentato la conduttrice sulla bocca di tutti..

La situazione degenera quando all’apertura del programma “Xtra Factor”, la cantante attacca Elio e poi Simona, la lite con quest’ultima ha scaturito la famosissima frase: ” Sei falsa Simona ca**o!”, ricordavate questa lite? Fu davvero esilarante.