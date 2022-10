Morire a 16 anni in un tragico incidente stradale: è accaduto ieri sera a Casirate d’Adda, in provincia di Bergamo, dove un ragazzo ha perso la vita.

È morto il ragazzo di soli 16 anni che ieri sera era rimasto gravemente ferito in un terribile stradale a Casirate d’Adda, in provincia di Bergamo. Il giovane era stato trasportato all’ospedale del capoluogo orobico, dove purtroppo è spirato alcune ore dopo il ricovero.

La moto su cui viaggiava l’adolescente, per cause ancora da chiarire nel dettaglio, è uscita di strada terminando la propria corsa contro il cancello di una cascina. L’impatto è stato violentissimo. Sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine.

Casirate d’Adda, perde il controllo della moto e finisce contro un cancello: Alessio muore a 16 anni

Sotto choc la comunità di Casirate d’Adda (Bergamo) per la morte di Alessio Duranti, di soli 16 anni. L’adolescente è rimasto vittima di un incidente stradale verificatosi nella serata di ieri, mercoledì 12 ottobre, tra il casello Brebemi di Treviglio e Casirate.

Alessio, scrive la redazione di Prima Treviglio, era in sella alla sua moto quando ha perso il controllo della due ruote che, uscita dalla sede stradale, si è schiantata contro il cancello di una cascina. Dopo l’urto, il giovane è finito sull’asfalto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Si lancia nel vuoto da un ponte: ragazzo muore dopo un volo di oltre 100 metri

Sono bastati pochi minuti ai soccorritori del 118 per giungere sul posto. L’equipe medica, dopo le prime cure, ha caricato il 16enne sull’eliambulanza e lo ha trasportato d’urgenza presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII. Qui i medici hanno provato a salvargli la vita, ma ogni sforzo non ha avuto l’esito sperato. Questa mattina il tragico epilogo: il cuore di Alessio ha smesso di battere per sempre a causa delle gravi lesioni riportate.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Drammatica scoperta in un furgone: trovato il cadavere di un uomo

I rilievi di legge per appurare la dinamica esatta del sinistro sono stati affidati ai carabinieri e agli agenti della Polizia Stradale.

La notizia, diffusasi rapidamente nel centro del bergamasco, ha gettato nello sconforto l’intera comunità. Tanti i messaggi di cordoglio per la famiglia del 16enne. Tra questi anche quello della Basket Caravaggio 86, società, riferisce Prima Treviglio, nella quale Alessio aveva militato.