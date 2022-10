Chanel Totti asfalta le malelingue sulla sua famiglia, lo sfogo social mette a tacere tutti

La secondogenita della coppia sui social ha lanciato il guanto di sfida a tutti quelli che non smettono di dire la loro sulla separazione di mamma e papà.

Ha “solo” 15 anni eppure ha tutte le caratteristiche per sfondare nel mondo del piccolo schermo, visto che sui social è già una vera icona seguitissima non solo dai suoi coetanei.

Parliamo di Chanel Totti classe 2007, la secondogenita di Ilary Blasi e Francesco, che proprio dalla madre ha preso la bellezza e l’irriverenza nell’affrontare la vita. Dal padre invece ha ereditato la dolcezza e il saper aiutare tutti, compresa la sua famiglia, che ora sta vivendo su più fronti un momento davvero turbolento.

Chanel Totti dice la sua, il web è con lei

Dal web ed i social sono davvero tante le opinioni, spesso non richieste, riguardo la separazione tra la coppia romana rimasta insieme per oltre 20 anni.

Un amore che è stato messo da parte per trasformarsi in un’ostilità arida e sotto molti punti di vista controproducente per i figli che vivono questo astio reciproco con molto malessere.

Eppure Chanel ha sempre cercato di non avere un suo proferito, anzi si è mostrata sorridente con entrambi i genitori per cercare di trasmettere massima sicurezza e gioia nonostante tutto quello che le stava accadendo attorno.

Oltre a tutto questo però ci si mettono anche le trasmissioni tv e gli speciali che non danno tregua ormai da mesi. Per questo la ragazza ha deciso di aprire bocca e zittire finalmente tutti.

“Come dormo sapendo che….”, Chanel risponde a tono alle critiche

Si è espressa poche volte finora sui social, ma stavolta non ce l’ha proprio fatta e ha deciso di dire argutamente la sua di fronte a tutti quelli che sparlano alle sue spalle.

Ha così pubblicato una foto su TikTok in cui appare in bikini sul terrazzo di casa con un cappello calato sulla testa e lo sguardo sognante verso l’ignoto.

Come dormo sapendo che la gente avrà sempre qualcosa da dire su di me.

Una risposta provocatoria per zittire finalmente tutto il circolo mediatico che da febbraio scorso è diventato la normalità per lei e la sua famiglia. Lei preferisce andare oltre ogni dramma e battibecco, guardando disinteressatamente quello che le avviene intorno.

ILARY BALSI MULTATA A ROMA, IL MOTIVO NEL TG DI YESLIFE