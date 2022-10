“Vi prego non spingete”, da Eurospin clienti in delirio: tutti vogliono LEI, costa pochissimo

Una vera follia, da Eurospin c’è il delirio. Tutti i clienti vogliono lei, costa pochissimo e funziona benissimo.

Eurospin pensa a tutto e tutti, anche con il caro vita, la catena di supermercati nata ormai quasi 30 anni fa, ha deciso di stare dalla parte degli italiani, come sempre.

Ogni giorno è una novità da Eurospin, le offerte non finiscono mai e visto che ci addentriamo verso il periodo natalizio, ecco che alcuni acquisti sono davvero indispensabili.

Non solo il cibo, ma tanto altro, da Eurospin il rapporto qualità prezzo è sempre superiore agli standard, provare per credere.

Ecco cosa sta succedendo, è incredibile

Un’occasione davvero imperdibile ed i clienti di Eurospin lo sanno bene, a soli 29,99 euro, è possibile acquistare un elettrodomestico davvero utile che funziona benissimo. La pentola a cottura lenta sta andando letteralmente a ruba e nei vari supermercati c’è una vera e propria calca agli ingressi.

Con questo dispositivo è possibile cucinare gli alimenti lentamente così da avere una cottura più uniforme conservando le proprietà benefiche del cibo, come vitamine, fibre ed altre proprietà.

La temperatura varia dai 95 ai 99 gradi, il marchio commercializzato è Enkho e dispone di una capacità di 3,5 litri, interamente in acciaio inox satinato e ceramica removibile, la pentola a cottura lenta è il must del momento.

Il coperchio in vetro permette di cuocere il cibo uniformemente e di dare uno sguardo sullo stato della cottura, senza necessariamente alzarlo ogni volta. Tutti i componenti della pentola possono essere lavati in lavastoviglie, quindi non solo efficiente ma anche efficace e pratica.

Per soli 29,99 euro, c’è una garanzia di 3 anni. Il consumo è di 200W ed ha la possibilità di cuocere il cibo in tre modalità differenti a seconda delle esigenze, fino ad 8 ore di funzionamento per pietanza. L’offerta è partita il 7 ottobre e durerà fino ad esaurimento scorte. Bisogna affrettarsi non si vuole rimanere a mani vuote, in molti punti vendita è già terminata.

