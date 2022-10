Belen Rodriguez, il famoso ”vaffa….” era per Fedez: la lite tra loro

La showgirl argentina ha lanciato una stoccata diretta ad un altro personaggio molto amato. Cosa è successo tra i due? Tutta la verità…

Belen Rodriguez è stata raggiunta nei camerini de ”Le iene” da Valerio Staffelli durante una sua pausa. Era in videochiamata con i suoi figli ed è stata interrotta per ricevere l’ennesimo tapiro d’oro. Cosa sarà successo questa volta?

La stessa showgirl è apparsa incredula e subito si è domandata: “Cosa ho fatto?”.

Valerio Staffelli ha chiarito i motivi per cui si trovava lì. Stavolta Belen sarebbe ”attapirata” per un recente post che ha pubblicato su Instagram.

Inizialmente, tutti credevano che la bella argentina si rivolgesse ad Antonino Spinalbese, attuale concorrente della casa del ”Grande Fratello Vip” che ha più volte parlato della fine della loro relazione.

Ma Belen aveva tenuto a specificare, sempre tramite Instagram, che non era il padre di sua figlia il diretto interessato.

Belen vs Fedez: cosa è successo?

La Rodriguez aveva pubblicato un duro messaggio contro qualcuno:

“Forse dovrei ogni tanto prendere delle ‘lezioni lessicali’, così mi è stato detto…ma il vaffa quando le cose ‘qualcuno’ le racconta diversamente per i suoi comodi credo sia dovuto e parecchio chiaro. […] Buona notte alle persone che hanno il coraggio di cercare un dialogo per costruire, non per distruggere!”.

Ma a chi era indirizzato?

Valerio Staffelli ha cercato di scoprire con chi ce l’abbia la moglie di Stefano De Martino. Ha iniziato chiedendo se il destinatario della pesante frecciatina fosse Andrea Iannone, Fabrizio Corona o Marco Borriello. Ma Belen ci ha riso su: “Io voglio bene ai miei ex, nella vita non discute solamente con vecchi amanti…”.

E allora di chi si tratta? Incalzata dall’inviato del tg satirico, Belen ha ceduto dando indicazioni ben precise: “Non voglio fare nomi, lui lo sa. Si tratta di un collega che mi aveva invitato a prendere lezioni lessicali d’italiano e io lo invito a prendere lezioni di canto!“, lasciando intendere che si tratti di un cantante.

In molti non hanno dubbi: si tratta di Fedez; ed è la stessa ”Striscia” ad insinuarlo.

Ma cosa sarà successo tra i due? I rapporti non sembravano tesi, dato che la conduttrice de ”Le iene” era stata ospite di ”Muschio Selvaggio”, podcast condotto proprio dal marito di Chiara Ferragni e da Luis Sal, dove Belen si era raccontata in una lunga intervista.

Probabilmente, però, il rapper ha raccontato qualcosa che a Belen non è andata proprio giù. Non ci resta che attendere di scoprire cosa sia accaduto tra loro.