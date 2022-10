Lei lo tradisce 8 volte, lui si vendica al matrimonio. Invitati senza parole

Sembra una cosa inventata ad hoc eppure la storia è stata raccontata da un invitato alle nozze dei due protagonisti della vicenda.

Si sa che in tema di gossip e intrattenimento gli scandali sono sempre uno degli argomenti più apprezzati dai consumatori di notizie dall’altro capo del device, telefono o televisore non importa.

La fruizione di notizie piccanti e davvero succose fa emozionare l’ascoltatore che per qualche momento si distacca dalla sua routine quotidiana e sorride di fronte l’immedesimazione altrui nella scena.

È quello che devono aver fatto gli ascoltatori dell’ultima puntata di “Graham Norton Show”, il format satirico della BBC che tratta proprio il gossip a 360°.

Ascolti record al “The Graham Norton Show”, una storia da “brividi”

Si è parlato di tradimenti, uno degli argomenti più vecchi del mondo ma che ancora oggi riscuote sempre il massimo interessamento da parte del pubblico.

Se n’è parlato con uno degli invitati ad uno dei matrimoni più singolari dell’anno, la cui storia ha fatto presto il giro del mondo per la singolarità con sui si è svolta la celebrazione.

Pare infatti che un ragazzo irlandese abbia scoperto gli 8 tradimenti della fidanzata avvenuti prima delle nozze. La cosa non gli è certo andata a genio, quindi, ha deciso di rispondere alla provocazione mettendo in scena per la donna fedifraga un bello scherzetto.

Il marito ferito, la perfida vendetta al ricevimento di nozze

Così per il suo “grande giorno” ha escogitato la vendetta perfetta. Ha scambiato le promesse con la sua dolce metà e poi una volta arrivati al banchetto nuziale ha chiesto agli ospiti di fare un gioco.

Dovevano girare il piatto vuoto di fronte a loro, chi aveva un puntino rosso inciso sulla ceramica bianca doveva stare in piedi. E in piedi sono rimasti proprio gli 8 uomini con cui la sua sposa lo aveva tradito.

“Signore e signori, vi prego di guardare gli uomini rimasti in piedi. Sono tutti andati a letto con mia moglie da quando ci siamo fidanzati. Ora chiederò l’annullamento del matrimonio”, ha urlato lo sposo alla sala.

La ragazza è rimasta a lungo pietrificata di fronte a tutti, mentre lo sposo usciva a testa alta dalla sala tra lo sbigottimento generale degli invitati. La storia è virale al momento ma non sono ancora stati fatti trapelare i nomi degli sposi, anche se siamo certi che questa cosa durerà molto poco soprattutto vista le velocità di diffusione della notizia sul web.

