Matilde Caressa, conoscete la sua grande passione? Benedetta Parodi può solo gioire… – VIDEO

Matilde Caressa, la figlia 20enne di Fabio Caressa e Benedetta Parodi, è già una star dei social. E, a giudicare dalle pubblicazioni, la sua passione più grande è del tutto distante da quelle dei genitori…

Con due genitori del calibro di Benedetta Parodi e Fabio Caressa, per la giovane Matilde le attenzioni da parte del pubblico social erano assicurate fin dal principio.

Classe 2002, Matilde è la primogenita dei tre figli della coppia. I suoi fratelli Eleonora e Diego, tuttavia, non sono neanche lontanamente popolari e acclamati tanto quanto lo è lei, che su Instagram vanta di circa 95mila seguaci.

La figlia del commentatore sportivo e della cuoca più celebre d’Italia, in realtà, avrebbe deciso di inseguire un sogno che nulla ha a che vedere con le passioni dei suoi genitori. Come dimostra l’ultima pubblicazione social di Matilde, il suo destino sembrerebbe ormai già scritto!

Matilde Caressa, conoscete la sua grande passione? Benedetta Parodi può solo gioire…

Dopo aver frequentato il liceo classico Parini di Milano, la 20enne figlia di Fabio Caressa e Benedetta Parodi avrebbe deciso di inseguire un sogno che, in realtà, ha poco a che vedere con le passioni dei suoi genitori.

Se Fabio e Benedetta, infatti, sono rispettivamente impegnati nei settori calcistico e culinario, per la loro primogenita il vero obiettivo di vita sembrerebbe essere quello di affermarsi come cantante di successo.

Matilde, che ha una grande passione per la musica, non manca di condividerla con i suoi fan attraverso specifici post. In uno dei ultimi video postati dalla 20enne, addirittura, la Caressa si cimenta in un brano che lei stessa, come rivelato, ha scritto e curato in ogni dettaglio.

“Questa è una canzone che ho scritto io, si intitola ‘Bambola’” ha spiegato Matilde, che ha successivamente intonato il singolo con tanto di pianoforte ad accompagnarla.

Il responso dei suoi ammiratori è stato a dir poco unanime: “perché non vai ad Amici?“, “canzone meravigliosa, voce perfetta“. Per il pubblico, in sostanza, non ci sono grossi dubbi: Matilde potrebbe presto diventare una vera stella della musica italiana.

