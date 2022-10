Un ragazzo di 19 anni è stato trovato privo di vita ieri pomeriggio sotto il ponte di Salle, in provincia di Pescara: il giovane si sarebbe tolto la vita.

Si sarebbe lanciato nel vuoto da un ponte piombando al suolo dopo un volo di circa un centinaio di metri. Così avrebbe deciso di togliersi la vita un ragazzo di soli 19 anni nel pomeriggio di ieri a Salle, comune in provincia di Pescara.

L’allarme è scattato quando un automobilista di passaggio ha chiamato le forze dell’ordine dopo aver notato una vettura ferma vicino al ponte. I timori iniziali hanno trovato conferma poco più tardi, quando i soccorritori hanno rinvenuto il cadavere del 19enne.

Un ragazzo di 19 anni, residente in provincia di Chieti, è stato trovato morto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 12 ottobre, sotto il ponte di Salle (Pescara).

La chiamata ai carabinieri è arrivata intorno alle 16:30, quando un automobilista ha visto un’auto ferma vicino alle barriere del ponte. Segnalato l’accaduto, sul posto sono arrivati i militari dell’Arma, una squadra dei vigili del fuoco ed un equipaggio del 118. I soccorritori, riporta la redazione di Leggo, hanno attivato le ricerche per rintracciare il proprietario della vettura, operazioni rese complicate dalla fitta vegetazione. Impegnato anche un elicottero dei vigili del fuoco.

Poco più tardi, il drammatico ritrovamento: il corpo ormai senza vita del giovane. Inutile ogni tentativo di rianimazione: ai sanitari non è rimasto altro che dichiararne il decesso, sopraggiunto per i gravi traumi riportati nella caduta.

Secondo quanto appurato dai carabinieri della Compagnia di Popoli e dai colleghi della stazione di Caramanico Terme, riferisce Leggo, si sarebbe trattato di un gesto volontario: il 19enne, dopo essere salito sul tettuccio della sua auto, avrebbe scavalcato le barriere lanciandosi nel vuoto. Un volo di oltre cento metri che non gli ha lasciato alcuno scampo. La salma è stata trasferita in ospedale, ma non è chiaro se verrà disposta l’autopsia.

Purtroppo non si tratta di un episodio isolato, il ponte di Salle è noto per i diversi suicidi avvenuti in passato.