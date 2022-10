Semafori smart, dispositivi che migliorano la sicurezza stradale e non solo

Da qualche anno si parla di semafori smart, dispositivi utili a migliorare la sicurezza dei cittadini e sulla circolazione stradale: come funzionano.

La sicurezza stradale è uno dei temi più dibattuti degli ultimi anni. Gli incidenti ed il bilancio delle vittime sulle strade, purtroppo, si aggrava di giorno in giorno. Una delle innovazioni per migliorare la sicurezza e la mobilità è il semaforo smart. Questi dispositivi, già adottati in alcune città italiane, sono, difatti, anche in grado di raccogliere informazioni sul traffico.

Semafori smart, il dispositivo utile per la sicurezza stradale e non solo: le funzioni

Da qualche anno in alcune città italiane sono stati installati agli incroci stradali i cosiddetti semafori smart. Questi dispositivi sono dotati di sensori e telecamere che permettono di regolare il traffico: mediante questi sono in grado, difatti, di monitorare il movimento ed il passaggio dei veicoli andando poi a regolare l’illuminazione delle luci del semaforo stesso (verde, giallo e rosso).

Questo permette, dunque, di evitare incidenti stradali quando ad esempio un pedone ritarda il passaggio sulle strisce. Altro esempio potrebbe essere quello di un momento in cui l’incrocio non è impegnato da pedoni o veicoli: a quel punto, il semaforo è in grado di rimanere verde per più tempo smaltendo il traffico sulla strada interessata. Diversamente da quelli tradizionali dotati solo di specifici timer attivabili con un pulsante e non in maniera automatica.

Inoltre, riporta la redazione di Icon Wheels, grazie alle loro funzioni, questi semafori intelligenti possono raccogliere informazioni in tempo reale sulla circolazione stradale e sul livello di inquinamento nella zona in cui sono stati installati. Riescono anche a captare le vibrazioni del terreno e l’angolazione dell’asfalto, informazioni utili per quanto riguarda la sicurezza dei cittadini.

Oltre alla sicurezza stradale, dunque, i semafori intelligenti rappresentano una svolta per quanto riguarda il passaggio a città più smart. Tra le città che hanno già adottato i semafori smart anche Milano nell’ambito del “Progetto Sicurezza Milano Metropolitana” che ha previsto l’installazione di cinque dispositivi.